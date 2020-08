Xetra-Aktienkurs Daimler-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stuttgarter Automobilkonzerns Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Viele Experten würden glauben, dass der aktuelle Trend zu E-Mobilität anhalten und dieses Thema für die Autobauer zudem zukunftsweisend sein werde. Daimler habe hierbei sicherlich Nachholbedarf. Nach Aussagen von Autoexperte Jürgen Pieper gegenüber dem "Handelsblatt" würden die Investitionen von Daimler in die Elektrifizierung der Flotte geringer als bei VW und BMW ausfallen würden. Andererseits mache eine aktuelle Meldung den Daimler-Anlegern offenbar Mut.So bestelle der weltgrößte Onlinehändler Amazon (ISIN: US0231351067, WKN: 906866) in großem Stil Elektrolieferwagen bei Daimler. Die Lieferung von mehr als 1.200 Transportern vom Typ "eSprinter" und rund 600 "eVito"-Stadtlieferwagen sei die bisher größte Order für Mercedes-Benz Van, habe Daimler bekannt gegeben. Die Autos sollten bereits ab diesem Jahr in mehreren europäischen Ländern eingesetzt werden.Auch wenn Daimler beim Thema "E-Mobilität" sicherlich mehr Gas geben müsste, scheine der DAX-Titel weiter den Weg nach oben zu suchen. Die nächste größere Hürde lauere im Bereich der 45-Euro-Marke.