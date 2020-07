Börsenplätze Daimler-Aktie:



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (09.07.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:

Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stuttgarter Automobilherstellers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Die Corona-Krise zwinge Daimler zu einem noch härteren Sparkurs. Zwar habe sich Vorstandschef Ola Källenius bei der Online-Hauptversammlung am Mittwoch um Aufbruchstimmung bemüht. Er habe aber klargemacht, dass weitere Einschnitte notwendig seien, um den Autohersteller auf mehr Effizienz und Rendite zu trimmen. Der Autotitel notiere am Donnerstag am DAX-Ende.Die Lage sehe düster aus - auch, aber nicht nur wegen der weltweit drastischen Auswirkungen der Corona-Pandemie. Aktionäre würden der Konzernführung weiterhin vorwerfen, schon vorher wichtige Entwicklungen verschlafen und etliche Weichen falsch gestellt zu haben. "Ich denke, wir sind uns einig: Die jüngsten Ergebnisse auch schon vor Corona - werden diesem stolzen Unternehmen nicht gerecht", habe Daimler-Vorstand Källenius eingeräumt. "Daimler kann mehr. Und wir sind entschlossen zu liefern", habe er den Aktionären versprochen, die den ersten Auftritt des Schweden als Vorstandschef bei einer Hauptversammlung nur aus der Ferne und im Internet hätten verfolgen können.Erst einmal müssten aber weitere Tiefschläge verkraftet werden. Nach einem Gewinneinbruch in Q1 rechne Daimler für das zweite Jahresviertel gar mit roten Zahlen beim operativen Ergebnis. Aufs gesamte Jahr gerechnet, dürfte der Gewinn noch unter dem schon schwachen Wert des Vorjahres bleiben.Was den Absatz angehe, habe sich Källenius zumindest wieder etwas optimistischer gezeigt. Zwar stehe für das H1 mit knapp 870 000 Autos von Mercedes-Benz ein Minus von knapp einem Fünftel zu Buche. In Q2 habe man jedoch bereits wieder etwas Boden gutgemacht. Im Juni allein hätten die Pkw-Auslieferungen an die Endkunden wieder leicht über dem Vorjahresniveau gelegen - und im wichtigsten Einzelmarkt China habe Mercedes-Benz beim Absatz das bisher beste zweite Quartal erzielt.Die Aktie notiere am Donnerstag Ex-Dividende. 0,90 Euro seien pro Aktie an die Anteilseigner ausgeschüttet worden.Die Daimler-Aktie ist aktuell eine Halteposition, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Ein neues Kaufsignal entstehe, sobald der DAX-Titel die wichtige 200-Tage-Linie nehme, die aktuell bei 40,50 Euro verlaufe. (Analyse vom 09.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link