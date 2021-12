Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

74,94 EUR -13,29% (10.12.2021, 11:27)



XETRA-Aktienkurs Daimler-Aktie:

74,56 EUR -13,48% (10.12.2021, 11:12)



ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



NASDAQ OTC-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (10.12.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Automobilkonzerns Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF), senkt aber das Kursziel von 96 auf 82 Euro.Mit der Aufspaltung in Mercedes-Benz und Daimler Truck trage der Stuttgarter Konzern der Tatsache Rechnung, dass das Pkw- und das Lkw-Geschäft keinerlei Gemeinsamkeiten mehr hätten, und dass die Summe der Teile an der Börse mehr Wert sein könnte als der Daimler-Konzern bisher, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Mit der Aufspaltung sollte auch die Reaktionsfähigkeit der beiden Teil-Konzerne im jeweiligen Fahrzeugmarkt deutlich verbessert werden. Ähnliches gelte für die Kooperationsfähigkeit. Neue Allianzen und mehr seien denkbar. Für Mercedes-Benz könnte ein engeres Heranrücken an Renault/Nissan, an Geely/Volvo aber auch BMW möglich sein. Nicht zuletzt könnte Mercedes-Benz leichter zum Übernahmeziel werden, zumal ein großer Ankeraktionär fehle. Nächstes Jahr im ersten Quartal dürfte Daimler Truck in den DAX 40 aufrücken.Mit Blick auf die starken Ergebnisgrößen im bisherigen Jahresverlauf trotz Coroan-Krise und Chipmangel sowie vor dem Hintergrund eines zu erwartenden besseren operativen Geschäftes in 2022 bestätigt Frank Schwope, Analyst der NORD LB, in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Daimler-Aktie. Zugleich passt er das Kursziel für das Wertpapier infolge des Herauslösens von Daimler Truck von 96 auf 82 Euro an. (Analyse vom 10.12.2021)Die NORD/LB richte ihre Researchaktivitäten zum Jahresende 2021 strategisch neu aus und werde daher die Coverage der Daimler-Aktie zum 31.12.2021 einstellen. Die NORD/LB werde diese ab dem 01.01.2022 nicht mehr beobachten und keine Einschätzung mehr für sie abgeben.Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Daimler AG": Keine vorhanden.Börsenplätze Daimler-Aktie: