Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (25.05.2021/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Autobauers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF).Das zur Abspaltung vorgesehene Nutzfahrzeuggeschäft des Daimler-Konzerns - Daimler Truck - habe einen Kapitalmarkttag abgehalten. Das Daimler Truck-Management habe seine Pläne zur Behebung der "chronischen" Margenschwäche (im Vergleich zur Konkurrenz) dargelegt. Neben Kostenreduzierungen (Fixkosten, Investitionen, F&E-Aufwendungen bis 2025e -15% ggü. 2019) setze das Management auf den Ausbau des Service-Geschäft (Umsatzanteil: von derzeit 30% in Richtung von 50% in 2030). In einem "normalen" Geschäftsjahr solle Daimler Truck eine EBIT-Marge von 8% bis 9% (zum Vergleich Guidance für Gj. 2021: am oberen Ende der Spanne von 6% bis 7%; Gj. 2020: 2,0%; Gj. 2019: 6,0%) erzielen. In Krisenjahren - wie 2020 - sollten es 6% bis 7% und in sehr guten Jahren >10% sein. Das decke sich in etwa mit der Zielsetzung der Volkswagen-Nfz-Tochter TRATON (strategisches Margenziel von 9% über den Zyklus hinweg).Im Gegensatz zu TRATON fahre Daimler Truck bei den alternativen Antrieben zweigleisig (Batterie und Brennstoffzelle). Dies sei zwar teurer, aber nach Meinung von Diermeier auch risikoärmer. Die Abspaltung eines Mehrheitsanteils von Daimler Truck an die Daimler-Aktionäre (Vollzug bis Ende 2021 geplant) könne der Analyst unter strategischen Gesichtspunkten nachvollziehen. Seine Prognosen hätten (vorerst) Bestand.In Erwartung eines Gesamtertrags (12 Monate) von >10% bestätigt Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, sein "kaufen"-Rating für die Daimler-Aktie. Das Kursziel werde bei 88 Euro belassen. (Analyse vom 25.05.2021)Börsenplätze Daimler-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:76,56 EUR +0,80% (25.05.2021, 10:30)