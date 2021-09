XETRA-Aktienkurs Daimler-Aktie:

Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (07.09.2021/ac/a/d)



Gemischte Verkaufszahlen im August: Dem KBA zufolge seien die Autoverkäufe in Deutschland im August um 23% rückläufig gewesen. Hersteller wie Daimler hätten einen bis zu 50% niedrigeren Absatz hinnehmen müssen. Gleichzeitig werde aber konzernübergreifend weiterhin von einer soliden Nachfrage gesprochen. Die Analysten von UBS würden sich die Zahlen mit dem um sich greifenden Chipengpass erklären. Nach dem Daimler-Chef habe nun auch der Volkswagen-Boss erklärt, dass die Chip-Problematik "wahrscheinlich Monate oder sogar Jahre" andauern könne.Es gebe auch erfreuliche Entwicklungen. Der Anteil von Hybrid- und Elektroautos sei mittlerweile auf 28% angestiegen. Auch seien UBS zufolge die heimischen Neubestellungen im August um 8% gewachsen, während die internationale Nachfrage im Sektor um 21% gesunken sei.Sehr gut kämen an der Börse die neuen Elektroauto-Innovationen von Daimler an. Der kleine EQS-Bruder EQE sei erwartet worden, doch für Analysten sei überraschend, dass mit einem Frontantrieb-Modell gestartet werde. UBS zufolge sei der EQE "eines der besten E-Auto-Premiummodelle". Dank der gleichen Plattform wie der EQS erwarte man "signifikante Synergieeffekte", welche die Margen für die E-Plattform nach vorne pushen würden. Einziger Wehrmutstropfen seien Kannibalisierungseffekte für die klassische E-Klasse ab dem Verkaufsstart des EQE in 2022. Doch unterm Strich würden die Aktionäre die mittlerweile mutige Elektroauto-Strategie des Stuttgarter Konzerns honorieren, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.09.2021)