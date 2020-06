Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilherstellers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Als besonders konjunkturabhängige Aktie gelte Daimler in unruhigen Börsenzeiten als anfällig. Goldman Sachs habe am Freitagmorgen das Kursziel für das Papier des Stuttgarter Premium-Herstellers aber dennoch von 28 auf 35 Euro angehoben.Zuletzt hätten sich die guten Nachrichten bei Daimler gemehrt. Die Pkw-Verkäufe in China hätten nach der Corona-Krise wieder deutlich zugelegt. Auch die im Raum stehende Beteiligung am Batteriezellenhersteller Farasis Energy passe ins Bild. Experten würden davon ausgehen, dass Farasis im Jahr 2022 auf einen Marktanteil von 4% im Bereich der Batteriezellen kommen könnte. Farasis werde also durchaus ein wichtiger Player im Markt der Batteriezellen neben CATL, LG Chem und Samsung SDI.Eine Beteiligung an Farasis würde für Daimler auf jeden Fall Sinn machen. Der Autobauer brauche Batteriezellen für den Hochlauf der Elektroauto-Produktion. Nach dem SUV EQC werde der elektrische Großraum-Van EQV gebaut. Weitere Elektro-Modelle wie der EQS und der EQA stünden kurz vor dem Marktstart. Dennoch fahre in Sachen Elektromobilität Daimler der Konkurrenz wie Volkswagen und auch BMW weit hinterher.Am Freitag schalte die Daimler-Aktie bereits wieder den Vorwärtsgang ein. Ein neues Kaufsignal ergebe sich, sobald das Papier die 200-Tage-Linie bei 41,27 Euro knacke, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Daimler-Aktie: