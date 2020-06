Xetra-Aktienkurs Daimler-Aktie:

36,90 EUR +2,61% (03.06.2020, 13:22)



ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Eurex Optionskürzel Daimler-Aktienoption:

DAI



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (04.06.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilherstellers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Enttäuscht hätten Anleger am Donnerstag auf den Verzicht der Bundesregierung auf eine Kaufprämie für mit Diesel und Benzin angetriebene Autos reagiert. Die Autowerte seien dementsprechend unter den größten Verlierern mi DAX zu finden gewesen. Der Stuttgarter Autobauer selber habe sich aber vom Konjunkturpaket der Bundesregierung zumindest hoffnungsvoll gezeigt. Der Konzern sehe in dem Konjunkturpaket einen "guten, überparteilichen Kompromiss". Es sei wichtig, dass es nun schnell ein wirksames Programm zur Stützung der Konjunktur gebe, habe Daimler mitgeteilt. Das begrüße man sehr.Der erhoffte starke Impuls für die deutsche Autoindustrie bleibe aus. Die Daimler-Aktie habe nach ihrer jüngsten Erholung eine Verschnaufpause eingelegt. Aus charttechnischer Sicht würde sich die Lage erst deutlich aufhellen, wenn die 200-Tage-Linie geknackt werde, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.06.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Daimler-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:36,79 EUR +1,34% (03.06.2020, 13:37)