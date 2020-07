Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Daimler.



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (23.07.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilkonzerns Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Der Stuttgarter Autobauer Daimler habe am Donnerstagmorgen die endgültigen Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt. Die Corona-Krise stürze Daimler tief in die roten Zahlen. Im zweiten Quartal habe der Konzern wie erwartet auch unter dem Strich ein dickes Minus eingefahren. Der auf die Aktionäre entfallende Verlust habe bei rund zwei Milliarden Euro gelegen, wie Daimler am Donnerstag mitgeteilt habe. Er sei damit sogar noch deutlich größer gewesen als vor einem Jahr, als Daimler wegen milliardenschwerer Rückstellungen für die Dieselaffäre und Airbag-Rückrufen vorübergehend in die Miesen gerutscht sei. Auch der Umsatz sei deutlich um 29 Prozent auf 30,2 Milliarden Euro zurückgegangen.In Folge des Stillstands in vielen Werken und Autohäusern habe die Stammmarke Mercedes-Benz im zweiten Quartal mit insgesamt 457.711 Autos weltweit 20,2 Prozent weniger Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert als ein Jahr zuvor. Konzernweit sei der Absatz um 34 Prozent auf rund 541.800 Pkw und Nutzfahrzeuge geschrumpft.Erste Zahlen zum zweiten Quartal habe Daimler schon vor einer Woche veröffentlicht, weil sie trotz des Milliardenverlusts besser ausgesehen hätten, als allgemein befürchtet worden sei. Dass der Pandemie-bedingte Absatzrückgang bis zum Ende des Jahres noch aufgeholt werden könne, glaube der Konzern allerdings nicht. Deshalb müssten die Effizienz- und Kapazitätsmaßnahmen intensiviert werden, habe es geheißen.Der Auto- und Lkw-Bauer Daimler rechne trotz der schweren Belastungen der Corona-Krise in diesem Jahr mit einem operativen Gewinn. Zwar dürfte das Ergebnis vor Zinsen und Steuern 2020 unter dem Vorjahreswert von 4,3 Milliarden Euro liegen, habe der DAX-Konzern am Donnerstag in Stuttgart mitgeteilt.Dennoch sollte im Tagesgeschäft ein Gewinn übrigbleiben, falls sich die wirtschaftliche Erholung im zweiten Halbjahr fortsetze und es nicht zu einer erneuten größeren Covid-19-Infektionswelle in den wichtigen Absatzmärkten komme.Bisher habe Daimler wegen der Pandemie bei Ergebnis und Mittelzufluss nur Werte unterhalb des Vorjahres angekündigt.Die Aktie von Daimler zeige sich am frühen Morgen nahezu unverändert. Anleger warten weiter ab, ob die Aktie die wichtige 200-Tage-Linie bei 40,17 Euro hinter sich lassen kann, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Damit würde die Daimler-Aktie ein neues technisches Kaufsignal liefern. Im Anschluss gelte es, das Hoch aus dem Monat Juni bei 41,49 Euro zu überwinden. (Analyse vom 23.07.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link