Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (08.07.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stuttgarter Automobilherstellers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Der Autokonzern gehe nach einem Absatzeinbruch im ersten Halbjahr zuversichtlicher in den Rest des Jahres. "Knapp 870.000 Autos der Marke Mercedes-Benz haben wir seit Jahresbeginn abgesetzt", habe Daimler-Vorstandschef Ola Källenius am Mittwoch auf der Hauptversammlung gesagt. "Das sind fast 19 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum." In Q2 habe das Unternehmen jedoch bereits wieder etwas Boden gutgemacht. Im Juni hätten die Pkw-Auslieferungen an die Endkunden laut Källenius wieder leicht über dem Vorjahresniveau gelegen.Im wichtigsten Einzelmarkt China habe Mercedes-Benz beim Absatz das bisher beste zweite Quartal erzielt. "Wir sind vorsichtig optimistisch, dass andere Märkte an diese Entwicklung Schritt für Schritt anknüpfen", so Källenius. China habe die Wirtschaft als erstes wieder hochgefahren, in Europa und Nordamerika sei es später wieder losgegangen. "Nahezu alle unsere Händler weltweit haben wieder geöffnet", so Källenius.Positive Nachrichten zum wichtigsten Automarkt der Welt seien am frühen Mittwochnachmittag gekommen. Demnach seien die Absätze im Juni gegenüber dem Vorjahr "nur" noch um 6,5 Prozent gesunken.Im für Daimler ebenfalls sehr wichtigen und konjunktursensiblen Lkw-Geschäft habe der Konzern in H1 einen noch deutlich herberen Dämpfer als in seiner Auto-Sparte einstecken müssen. Mit rund 150.000 Brummis habe Daimler 38 Prozent weniger Autos abgesetzt als ein Jahr zuvor, wie Källenius gesagt habe. Dafür sei jedoch neben Covid-19 auch ein ohnehin schwächeres Marktumfeld verantwortlich, insbesondere in Europa und Nordamerika. "Die Entwicklung der Auftragseingänge war in den letzten Wochen aber in fast all unseren Kernmärkten wieder positiv", so Källenius.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Daimler-Aktie: