Xetra-Aktienkurs Daimler-Aktie:

42,92 EUR +1,67% (19.08.2020, 17:35)



ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Eurex Optionskürzel Daimler-Aktienoption:

DAI



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (20.08.2020/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Daimler-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Die Daimler-Aktie (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) befindet sich seit einem Tief bei 21,01 EUR vom 19. März 2020 in einer starken Aufwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Im Rahmen dieser Bewegung sei der Wert zunächst am 8. Juni 2020 auf ein Hoch bei 41,49 EUR geklettert. Anschließend habe die Aktie seitwärts konsolidiert. Am 11. August sei sie über dieses Hoch ausgebrochen. In den letzten Tagen habe sich der Wert oberhalb von 41,49 EUR seitwärts bewegt. Im gestrigen Handel habe er einen Versuch unternommen, sich von dieser Marke nach oben abzusetzen.AusblickDie Daimler-Aktie könnte in den nächsten Tagen weiter zulegen. Ein Anstieg an den Abwärtstrend seit Januar 2018 bei aktuell 46,18 EUR erscheine möglich. Gelinge ein Ausbruch über diesen Trend, dann wären weitere Gewinne in Richtung 51,10 EUR möglich. Sollte die Aktie allerdings unter 41,49 EUR abfallen, müsste mit einem Rücksetzers an die beiden EMAs 200 und 50 bei aktuell 39,09 und 38,78 EUR gerechnet werden. (Analyse vom 20.08.2020)Börsenplätze Daimler-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:42,255 EUR -0,58% (20.08.2020, 08:27)