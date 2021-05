Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (25.05.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilkonzerns Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Nach der Investorenveranstaltung der Lkw-Sparte hätten viele Analysten ihr Kaufempfehlungen für die Daimler-Aktie bestätigt. Die Daimler Truck-Sparte solle im Herbst vom bisherigen Gesamtkonzern abgespalten und an die Börse gebracht werden. Bereits im Februar habe Daimler-Chef Ola Källenius den radikalen Umbau des Traditionsunternehmens skizziert. Ziel: Die Daimler AG als Dachgesellschaft werde auf lange Sicht komplett verschwinden und zwei eigenständigen, jeweils börsennotierten Unternehmen Platz machen: Mercedes-Benz für die Autos und Vans sowie Daimler Truck für Lastwagen und Busse. Die Einheiten sollten dadurch schneller und flexibler werden.Seit mehreren Wochen befinde sich die Daimler-Aktie in einer breiten Seitwärtsbewegung, die zwischen 69,50 und 78 Euro verlaufe. Sie könne neue Impulse gut gebrauchen. Die Aufspaltung des Konzerns in zwei Teile, sowie der Fokus auf neue Modelle in Sachen Elektromobilität seien bereits im Kurs eingepreist. Neue Impulse könnten womöglich durch neue Pläne hinsichtlich der Batterieproduktion kommen. Die Daimler-Aktie bleibe derzeit eine Halteposition, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.05.2021)Hinweis:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Daimler-Aktie: