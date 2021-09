Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Daimler.



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (29.09.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilkonzerns Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Die Daimler-Aktie trotze dem schwachen Gesamtmarkt. Am Dienstag habe sich das Papier erfolgreich gegen den Trend gestemmt und weiter zugelegt.Anleger würden die letzten Batterie-News von Daimler honorieren. Der Auto-Hersteller werde gleichberechtigter Anteilseigner an der Automotive Cells Company (ACC), einem Bündnis bestehend aus Stellantis mit seinen Automarken Fiat, Peugeot, Citroen, Opel und TotalEnergies (Total)."Mit dem Einstieg bei ACC schafft es Mercedes, in die Produktion der wichtigsten Komponente des Elektroautos Fuß zu fassen. Gleichzeitig soll die geplanten Zellproduktionen von ACC große Volumen den Joint-Venture-Partnern in Europa liefern und damit die wichtigen Skalenerträge sicherstellen", habe Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer gegenüber dem "Aktionär" gesagt.Vor allem aber rücke die Abspaltung der Brummi-Sparte näher. Die Daimler-Aktionäre sollten dem Deal bei einer außerordentlichen Hauptversammlung am 1. Oktober zustimmen. Geplant sei, dass das Unternehmen Daimler Truck, das momentan noch zur Holding Daimler AG gehöre, bis Ende dieses Jahres vom Konzern getrennt und separat an die Börse gebracht werde. Der Spin-Off solle dann spätestens im Dezember über die Bühne gehen. Für je zwei Daimler-AG-Aktien würden Anleger dann ein Papier von Daimler Truck erhalten.Die Aktie bahne sich gegen den allgemeinen Trend ihren Weg weiter nach oben. Die immer näher rückende Abspaltung der Brummi- und Bus-Sparte sollte die Aktie stützen. Mit dem Break des Abwärtstrends bei 73,00 Euro sei ein neues Kaufsignal generiert worden. Nächstes Etappenziel sei der Bereich zwischen 80,00 Euro und 85,00 Euro.Jochen Kauper von "Der Aktionär" rät die Daimler-Aktie zu halten. (Analyse vom 29.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link