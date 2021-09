XETRA-Aktienkurs Daimler-Aktie:

77,57 EUR +0,22% (30.09.2021, 09:54)



Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

77,66 EUR +0,54% (30.09.2021, 10:08)



ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



NASDAQ OTC-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (30.09.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilkonzerns Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Der Autotitel klettere immer weiter nach oben. Anleger würden die letzten Batterie-News von Daimler honorieren und schieben den DAX-Titel immer weiter nach oben. Darüber hinaus sei es die anstehende Abspaltung der Brummi- und Bus-Sparte, die dem Papier Rückenwind verleihe."Das Truck-Geschäft ist hochspannend und bei Trucks erkennt man seit den Abspaltung-Entscheidungen eine neue, bisher nicht gekannte Dynamik. Die Pressemeldungen "Abschied von Diesel beim Truck", das war schon eine Riesengeschichte und ein ganz großer Zukunftsplan. Das treibt deutlich mehr als ein Joint Venture mit Franzosen, die bisher in der Großserienproduktion von Lithium-Ionen-Zellen keine Erfahrungen haben. Also, der Truck ist die Zukunft und regt die Phantasie der Börse an", sage Ferdinand Dudenhöffer vom CAR-Institut gegenüber dem AKTIONÄR.Während Goldman Sachs für die Daimler-Aktie ein Kursziel von 108 Euro ausgegeben habe, sehe die Investmentbank Jefferies Daimler bei 82 Euro fair bewertet.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Daimler-Aktie: