Xetra-Aktienkurs Daimler-Aktie:

57,88 EUR -2,18% (25.07.2018, 17:35)



ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Eurex Optionskürzel Daimler-Aktienoption:

DAI



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Die Firmengründer Gottlieb Daimler und Carl Benz haben mit der Erfindung des Automobils im Jahr 1886 Geschichte geschrieben. Als Pionier des Automobilbaus gestaltet die Daimler AG auch heute die Zukunft der Mobilität: Die Daimler AG setzt dabei auf innovative und grüne Technologien sowie auf sichere und hochwertige Fahrzeuge, die faszinieren und begeistern. Die Daimler AG investiert seit Jahren konsequent in die Entwicklung alternativer Antriebe mit dem Ziel, langfristig das emissionsfreie Fahren zu ermöglichen. Neben Hybridfahrzeugen bietet die Daimler AG dadurch die breiteste Palette an lokal emissionsfreien Elektrofahrzeugen mit Batterie und Brennstoffzelle. Denn die Daimler AG betrachtet es als Anspruch und Verpflichtung, ihrer Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt gerecht zu werden.



Daimler vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten auf fünf Kontinenten. Zum heutigen Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Premium- Automobilmarke der Welt, die Marken smart, Freightliner, Western Star, BharatBenz, Fuso, Setra und Thomas Built Busses. (26.07.2018/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktie: Spannung weiter hoch - AktienanalyseWie so zahlreiche Papiere aus dem DAX-Index markierte auch Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) im März 2015 seinen vorläufigen Höhepunkt und ging anschließend in eine mehrjährige Korrekturphase über, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Über das Niveau von 76,48 Euro seien die Aktien jedoch nicht hinausgekommen, sondern seien seit Januar auf ein Niveau von gerade einmal 55,00 Euro zurückgefallen. In den letzten Wochen habe sich allerdings eine zaghafte Stabilisierung breitmachen können, die 50-Tage-Durchschnittslinie habe bislang weitere Kursgewinne eingedämmt.Das in Washington mit US-Präsident Donald Tramp unterschriebene Dokument über eine Beilegung der Zollstreitigkeiten mit der Europäischen Union sei jedoch ohne die Zustimmung der Mitgliedsländer noch nicht vollends in trockenen Tüchern. Trotzdem hätten die am Mittwochabend geführten Verhandlungen bereits Kursfantasie bei den Anlegern wecken und für einen Kurssprung der Daimler-Aktie direkt an den seit Januar bestehenden Abwärtstrend sorgen können.Als Gradmesser sollten sich Investoren jedoch besser den 200-Tage-Durchschnitt bei aktuell 64,90 Euro zu Herzen nehmen, der ein Stück weit über dem Trendkanal liege und für ein Kaufsignal taugen würde. Alles andere wäre aus charttechnischer Sicht bislang noch reine Spekulation. Schließlich könnte der amtierende US-Präsident am nächsten Tag noch mal einen Rückzieher machen und die Märkte wieder in pure Angst versetzen.Spekulativ orientierte Anleger müssten zunächst aber mit dem fünfprozentigen Kurssprung zu Beginn dieses Handelstages klarkommen. Für ein fortgesetztes Long-Investment eigne sich jedoch erst das Niveau oberhalb von 65,00 Euro. In diesem Fall könnte die Daimler-Aktie zunächst an 68,84 Euro zulegen, darüber sogar an 69,50 Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Daimler-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:58,65 EUR -1,10% (26.07.2018, 08:54)