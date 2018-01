Xetra-Aktienkurs Daimler-Aktie:

74,17 EUR -0,96% (30.01.2018, 17:18)



Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

74,05 EUR -1,08% (30.01.2018, 17:29)



ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Eurex Optionskürzel Daimler-Aktienoption:

DAI



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Die Firmengründer Gottlieb Daimler und Carl Benz haben mit der Erfindung des Automobils im Jahr 1886 Geschichte geschrieben. Als Pionier des Automobilbaus gestaltet die Daimler AG auch heute die Zukunft der Mobilität: Die Daimler AG setzt dabei auf innovative und grüne Technologien sowie auf sichere und hochwertige Fahrzeuge, die faszinieren und begeistern. Die Daimler AG investiert seit Jahren konsequent in die Entwicklung alternativer Antriebe mit dem Ziel, langfristig das emissionsfreie Fahren zu ermöglichen. Neben Hybridfahrzeugen bietet die Daimler AG dadurch die breiteste Palette an lokal emissionsfreien Elektrofahrzeugen mit Batterie und Brennstoffzelle. Denn die Daimler AG betrachtet es als Anspruch und Verpflichtung, ihrer Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt gerecht zu werden.



Daimler vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten auf fünf Kontinenten. Zum heutigen Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Premium- Automobilmarke der Welt, die Marken smart, Freightliner, Western Star, BharatBenz, Fuso, Setra und Thomas Built Busses. (31.01.2018/ac/a/d)



München (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:BMW und Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) stehen kurz vor einer Fusion ihrer beiden Carsharing-Töchter Drive Now (BMW) und Car2Go (Daimler), so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Bereits seit über einem Jahr würden sich die Spekulationen über eine gemeinsame Bündelung der beiden Plattformen halten. Laut der "FAZ" stehe dieser Schritt nun unmittelbar bevor.Bereits im Februar könnte die Fusion bekannt gegeben werden, schreibe die Zeitung unter Berufung auf Unternehmenskreisen. Die beiden Marken sollten nach der Fusion weiterhin erhalten bleiben und lediglich auf gemeinsamer IT-Basis laufen. Dadurch könnten deutliche Synergieeffekte in Bezug auf Kosten und Vergrößerung der Plattform erzielt werden.Bei dem Deal solle das Carsharing-Geschäft der beiden Autokonzerne mit rund 1 Milliarden Euro bewertet werden. Sowohl BMW als auch Daimler müssten bei diesem Deal noch weitere Mitgesellschafter abfinden oder beteiligen. An der Daimler-Tochter Car2Go sei der Autovermieter Europcar mit 25 Prozent beteiligt und an der BMW Tochter Drive Now halte Sixt 50 Prozent der Anteile.Mit einer Fusion der beiden Marken möchten BMW und Daimler ihre starke Stellung im deutschen und europäischen Carsharing-Markt ausbauen. Dieser Schritt könnte dabei wichtig und notwendig sein, da die beiden Konkurrenten Uber aus den USA und der asiatische Anbieter Didi Chuxing ebenfalls ihr Plattform weiter ausrollen und somit hier in direkte Konkurrenz mit den beiden deutschen Anbietern treten würden.Zukünftig könnte sich der Carsharing-Markt als wichtiger Treiber für die Autokonzerne erweisen. Wenn die Entwicklung von autonom fahrenden Autos weiter vorangetrieben werde und die Anzahl dieser Fahrzeuge in den Städten immer mehr zunehme, könnte dies auch zu einer Umwälzung der Geschäftsmodelle der Autobauer führen. Visionäre würden daran glauben, dass die Einnahmen in Zukunft stark dadurch generiert werden könnten, dass sich Kunden nicht mehr eigene Neuwagen kaufen und diese Jahrelang nutzen würden, sondern das hier andere Modelle zum Einsatz kommen würden. Denkbar wäre es beispielweise Städte mit einer Flotte von Fahrzeugen auszustatten und Kunden es über Flat-Verträge oder kilometergenauer Abrechnung zu ermöglichen einzelne Autos für einen gewissen Zeitraum zu nutzen.Auf die Unternehmensnews vom 24.01.2018 zur geplanten Fusionen hätten die Aktien der deutschen Autokonzerne BMW und Daimler positiv reagiert. Die Aktie von BMW habe an dem Tag zur Börsenöffnung etwa 0,4 Prozent im Plus gelegen, und die Aktie von Daimler etwa 0,8 Prozent.Die Daimler-Aktie werde aktuell bei EUR 74,57 (30.01.2018) gehandelt. Das 52-Wochen Hoch habe bei EUR 76,48 (24.01.2018), das 52-Wochen Tief bei EUR 59,01 (31.07.2017) gelegen. Bei Bloomberg würden 14 Analysten die Aktie auf "kaufen", 18 auf "halten" und drei auf "verkaufen" setzen. Bloomberg-Analysten setzen aktuell ein Zwölf-Monats-Kursziel von EUR 78,16, so die Bank Vontobel Europe AG. (Analyse vom 30.01.2018).Börsenplätze Daimler-Aktie: