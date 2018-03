ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Eurex Optionskürzel Daimler-Aktienoption:

DAI



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Die Firmengründer Gottlieb Daimler und Carl Benz haben mit der Erfindung des Automobils im Jahr 1886 Geschichte geschrieben. Als Pionier des Automobilbaus gestaltet die Daimler AG auch heute die Zukunft der Mobilität: Die Daimler AG setzt dabei auf innovative und grüne Technologien sowie auf sichere und hochwertige Fahrzeuge, die faszinieren und begeistern. Die Daimler AG investiert seit Jahren konsequent in die Entwicklung alternativer Antriebe mit dem Ziel, langfristig das emissionsfreie Fahren zu ermöglichen. Neben Hybridfahrzeugen bietet die Daimler AG dadurch die breiteste Palette an lokal emissionsfreien Elektrofahrzeugen mit Batterie und Brennstoffzelle. Denn die Daimler AG betrachtet es als Anspruch und Verpflichtung, ihrer Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt gerecht zu werden.



Daimler vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten auf fünf Kontinenten. Zum heutigen Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Premium- Automobilmarke der Welt, die Marken smart, Freightliner, Western Star, BharatBenz, Fuso, Setra und Thomas Built Busses. (06.03.2018/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktie: Ausgeprägte Gegenreaktion der Käufer! AktienanalyseIn den letzten sechs Wochen befanden sich die Aktienmärkte trotz einer zwischengeschalteten Erholung übergeordnet im Rückwärtsgang, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Besonders Automobilwerte seien ein sehr beliebtes Thema in den Nachrichten gewesen, kaum ein Tag sei ohne eine Schlagzeile vergangen. Jetzt aber beginne für die Automobilindustrie ein tendenziell schöneres Kapitel, der Genfer Autosalon. Hier würden zukunftsträchtige Konzepte vorgestellt und neue Modelle präsentiert, die einen auffällig weiten Bogen um das Thema "Diesel" machen würden.Daher lohne auch mal wieder ein Blick auf die jüngste Kursentwicklung einiger Fahrzeughersteller - in diesem Fall auf Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF). Ein Wertverlust von über fünfzehn Prozent schlage sich seit den Jahreshochs in der Aktie nieder und habe das Papier auf eine wichtige Unterstützung aus September 2017 bei rund 66,00 Euro abwärts gedrückt. Am Montag aber habe in diesem Bereich eine ausgeprägte Gegenreaktion der Käufer einsetzen können und habe die Notierungen nach anfänglichen Verlusten wieder deutlich angehoben. Auch die Minimalanforderung an eine Korrektur sei erfolgreich erfüllt worden, ohne weitere Verluste zu generieren.Ausgehend von der aktuellen Kaufbereitschaft der Anleger beim Wertpapier von Daimler und der an den Tag gelegten Kaufstärke, könnte die Daimler-Aktie zunächst in den Bereich der 200-Tage-Linie bei aktuell 69,05 Euro zulegen. Spätestens bei rund 70,00 Euro müssen Investoren jedoch mit einem kleinen Dämpfer rechnen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 06.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Daimler-Aktie:68,50 EUR +1,77% (06.03.2018, 09:10)Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:68,40 EUR +0,57% (06.03.2018, 09:24)