Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (05.03.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Automobilkonzerns Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Daimler liege trotz Corona-Pandemie gut im Rennen. Der Autobauer habe auch im Februar beim Absatz zugelegt. Die Aktie bahne sich langsam aber sicher weiter ihren Weg nach oben.Der weltweite Auto-Großhandelsabsatz der Stammmarke Mercedes-Benz an die Händler habe im Februar im Jahresvergleich um 7,9 Prozent auf 143.195 Autos zugelegt. Bereits im Januar habe Daimler den Absatz um gut 10 Prozent nach oben geschraubt.Bei den Vans habe sich hingegen ein Rückgang von 7,6 Prozent auf 26.800 Stück ergeben. Bei den weitaus geringeren Stückzahlen des Kleinwagens Smart habe es ein Plus von gut einem Fünftel auf 2.933 Fahrzeuge gegeben.Daimler teile auf monatlicher Basis lediglich den sogenannten Großhandelsabsatz an die Händler mit. Wie viele Autos letztlich an die Endkunden ausgeliefert würden, gebe das Unternehmen nur quartalsweise bekannt. Vergangenes Jahr seien wegen der Corona-Pandemie mit 2,16 Millionen Mercedes-Pkw 7,5 Prozent weniger an die Kunden ausgeliefert worden als 2019. Im vierten Quartal habe es ein ganz leichtes Plus gegeben. Vor allem im wichtigsten Einzelmarkt China würden die Geschäfte für Daimler wieder gut laufen.Der positive Newsflow rund um Daimler reiße nicht ab. Zuerst die Abspaltung der Brummi- und Bus-Sparte, dann das Gemeinschaftsunternehmen mit Volvo, um Brennstoffzellen-Antriebe für schwere Lastwagen zu entwickeln.Fakt sei: Durch die Abspaltung der Brummi-Sparte würden die einzelnen Segmente in Zukunft sicherlich flexibler und agiler. Der Aufwärtstrend der Aktie sei nach wie vor intakt.Anleger bleiben investiert, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Das nächste Etappenziel für die Aktie laute 75,00 Euro. (Analyse vom 05.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link