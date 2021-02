Kursziel

Daimler-Aktie

(EUR) Rating

Daimler-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 90,00 Outperform Bernstein Research Arndt Ellinghorst 15.02.2021 68,00 Overweight Morgan Stanley Harald Hendrikse 12.02.2021 62,00 Halten Nord LB Frank Schwope 05.02.2021 75,00 Buy Kepler Cheuvreux Michael Raab 05.02.2021 70,00 Kaufen Independent Research Sven Diermeier 04.02.2021 82,00 Buy Warburg Research Marc-Rene Tonn 04.02.2021 82,00 Buy Goldman Sachs George Galliers 04.02.2021 80,00 Outperform Oddo BHF Michael Foundoukidis 04.02.2021 70,00 Buy Deutsche Bank Tim Rokossa 04.02.2021 68,00 Halten DZ BANK Michael Punzet 04.02.2021 55,00 Neutral UBS Patrick Hummel 03.02.2021 75,00 Overweight J.P. Morgan Jose Asumendi 03.02.2021 83,00 Buy Jefferies Philippe Houchois 03.02.2021 72,00 Outperform RBC Capital Markets Tom Narayan 03.02.2021 70,00 Buy Société Générale Stephen Reitman 01.02.2021

Börsenplätze Daimler-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

64,81 EUR +0,03% (17.02.2021, 08:19)



XETRA-Aktienkurs Daimler-Aktie:

65,01 EUR +0,26% (16.02.2021)



ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Deutschland Daimler-Aktie:

DAI



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (17.02.2021/ac/a/d)







Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Daimler-Aktie (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 90,00 oder 55,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Daimler-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Daimler AG wird am 18.02.2021 ihre Zahlen für das vierte Quartal 2020 veröffentlichen.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 3. Februar zu entnehmen ist, wolle sich der Auto- und Lastwagenbauer erneut komplett umbauen und im Zuge dessen seine Truck-Sparte an die Börse bringen. Es sei geplant, das Geschäft in zwei unabhängige Unternehmen aufzuteilen - Mercedes-Benz für Autos und Vans, Daimler Truck für Lastwagen und Busse. Die Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen, derzeit noch eine eigene Sparte, sollten auf die beiden anderen Unternehmen verteilt werden.Ziel für Daimler Truck sei, die Börsennotierung in Frankfurt noch in diesem Jahr abzuschließen. Beabsichtigt sei, dass der Mehrheitsanteil von Daimler Truck an die heutigen Daimler-Aktionäre übertragen werde. Zudem werde angestrebt, die Kriterien für eine Notierung im DAX zu erfüllen. Die endgültige Entscheidung über die geplante Abspaltung müsse bei einer außerordentlichen Hauptversammlung im dritten Quartal 2021 getroffen werden.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Daimler-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Bernstein Research, Arndt Ellinghorst, in einer Analyse vom 15.02.2021 das höchste Kursziel veranschlagt. Der Analyst hat Daimler vor finalen Jahreszahlen auf "outperform" mit einem Kursziel von 90,00 Euro belassen. Er rechne bei dem Autobauer mit zuversichtlichen Zielsetzungen für 2021. Der nach wie vor niedrige Kurs der Daimler-Aktie überrasche ihn. Anleger ignorierten so die Tatsache, dass der in den Unternehmensteilen steckende Wert jetzt erst richtig zur Geltung kommt, so Ellinghorst.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Daimler-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Daimler-Aktie auf einen Blick: