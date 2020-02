Kursziel

Xetra-Aktienkurs Daimler-Aktie:

38,84 EUR -3,35% (27.02.2020)



ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Eurex Optionskürzel Daimler-Aktienoption:

DAI



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Die Firmengründer Gottlieb Daimler und Carl Benz haben mit der Erfindung des Automobils im Jahr 1886 Geschichte geschrieben. Als Pionier des Automobilbaus gestaltet die Daimler AG auch heute die Zukunft der Mobilität: Die Daimler AG setzt dabei auf innovative und grüne Technologien sowie auf sichere und hochwertige Fahrzeuge, die faszinieren und begeistern. Die Daimler AG investiert seit Jahren konsequent in die Entwicklung alternativer Antriebe mit dem Ziel, langfristig das emissionsfreie Fahren zu ermöglichen. Neben Hybridfahrzeugen bietet die Daimler AG dadurch die breiteste Palette an lokal emissionsfreien Elektrofahrzeugen mit Batterie und Brennstoffzelle. Denn die Daimler AG betrachtet es als Anspruch und Verpflichtung, ihrer Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt gerecht zu werden.



Daimler vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten auf fünf Kontinenten. Zum heutigen Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Premium- Automobilmarke der Welt, die Marken smart, Freightliner, Western Star, BharatBenz, Fuso, Setra und Thomas Built Busses. (28.02.2020/ac/a/d)







Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Daimler-Aktie (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 52,00 oder 40,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Daimler-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Daimler AG hat am 11.02.2020 ihre Zahlen für das vierte Quartal 2019 veröffentlicht. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 11. Februar zu entnehmen ist, müsse der Auto- und Lastwagenbauer zum zweiten Mal in Folge einen massiven Gewinneinbruch hinnehmen. Unter dem Strich seien im vergangenen Jahr nur noch 2,4 Mrd. Euro übrig, geblieben. 2018 sei das auf die Aktionäre entfallende Ergebnis noch dreimal so hoch gewesen, obwohl es auch damals schon heftig abgesackt sei. Zwar habe Daimler den Umsatz mit 172,7 Mrd. Euro noch leicht ausbauen müssen - auch weil die Kernmarke Mercedes-Benz das Jahr erneut mit einem Absatzrekord abgeschlossen habe. Ein riesiger Kostenberg fresse aber einen Großteil des Gewinns gleich wieder auf. Im letzten Quartal habe Daimler gar einen Verlust eingefahren.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Daimler-Aktie anbetrifft, hat die Aktienanalystin von Barclays, Dorothee Cresswell, in einer Analyse vom 11.02.2020 das höchste Kursziel veranschlagt. Sie hat die "equal-weight"-Empfehlung bestätigt. Das Kursziel wurde von 50,00 auf 52,00 Euro. Der Fokus habe nun auf dem freien Mittelzufluss und der Dividende für 2019 gelegen, so die Analystin. Beim ersten Punkt habe Daimler im Rahmen der Markterwartungen gelegen, während die Dividende niedriger ausfalle als gedacht. Die Analystin sehe den Autobauer nun in der richtigen Spur. Gleichwohl bestünden weiterhin Risiken.Die niedrigste Kursprognose für die Daimler-Aktie kommt von Jefferies. Philippe Houchois hat das "underperform"-Votum am 11.02.2020 bestätigt. Das Kursziel wurde bei 40,00 Euro belassen. Die vorgelegten Geschäftszahlen des Autobauers hätten wenig Überraschungen enthalten, so Houchois.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Daimler-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Daimler-Aktie auf einen Blick:Börsenplätze Daimler-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:37,215 EUR -2,81% (28.02.2020, 08:26)