Daimler-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 38,00 Hold Kepler Cheuvreux Michael Raab 17.07.2020 36,00 Halten Nord LB Frank Schwope 17.07.2020 40,00 Hold Warburg Research Marc-Rene Tonn 17.07.2020 39,00 Halten Independent Research Sven Diermeier 17.07.2020 41,00 Outperform RBC Capital Markets Tom Narayan 16.07.2020 35,00 Sell Goldman Sachs George Galliers 16.07.2020 46,00 Buy Jefferies Philippe Houchois 16.07.2020 45,00 Overweight J.P. Morgan Jose Asumendi 16.07.2020 38,00 Neutral UBS Patrick Hummel 09.07.2020 48,00 Overweight Morgan Stanley Harald Hendrikse 08.07.2020 25,00 Sell Citigroup Gabriel Adler 01.07.2020 43,00 Buy Bank of America Horst Schneider 16.06.2020

Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (22.07.2020/ac/a/d)







Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Daimler-Aktie (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 48,00 oder 25,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Daimler-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Daimler AG wird am 23.07.2020 ihre Zahlen für das zweite Quartal 2020 veröffentlichen.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 16. Juli zu entnehmen ist, habe das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) laut vorläufigen Zahlen konzernweit bei minus 1,68 Milliarden Euro gelegen. Das bereinigte EBIT habe sich demnach auf minus 708 Millionen Euro belaufen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Daimler-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Morgan Stanley, Harald Hendrikse, in einer Branchenstudie vom 08.07.2020 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat die "overweight"-Empfehlung mit einem Kursziel von 48,00 Euro bestätigt. Innerhalb des europäischen Transportsektors dürften Unternehmen aus der Bahnindustrie und Anbieter rein elektrisch betriebener Straßenfahrzeuge in den kommenden zehn Jahren die größten Wachstumschancen haben, so der Analyst. Daimler gehöre zu seinen bevorzugten Sektorwerten. Das gesamte Automotive-Segment habe er hingegen von "Attractive" auf "In-Line" herabgestuft.Die niedrigste Kursprognose für die Daimler-Aktie kommt von der Citigroup. Analyst Gabriel Adler hat das "sell"-Votum am 01.07.2020 bestätigt. Das Kursziel wurde bei 25,00 Euro belassen. Die anstehenden Halbjahreszahlen des Autobauers eröffneten moderates Korrekturpotenzial für die Konsensschätzungen, so der Analyst. Um eine Erholung der Autobranche zu spielen, gebe es andere Werte.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Daimler-Aktie auf einen Blick:Börsenplätze Daimler-Aktie: