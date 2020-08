Xetra-Aktienkurs Daimler-Aktie:

40,87 EUR +1,78% (05.08.2020, 09:55)



ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Eurex Optionskürzel Daimler-Aktienoption:

DAI



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (05.08.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilkonzerns Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Tiefrote Zahlen, Sparkurs verschärft, mehr Klasse statt Masse. Bei den Börsianern komme der Kurs von Daimler-Chef Ola Källenius an. Analyst Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler habe die letzten guten News zum Anlass genommen, den Autotitel auf "kaufen" heraufzustufen."Daimler ist in eigene E-Plattformen eingestiegen. Eine gute Entwicklung, aber eben etwas später als der VW-Konzern. Daimler runs for profit and not any longer for volume", sage der Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffeer gegenüber dem AKTIONÄR.Nach dem starken Wochenauftakt habe die Daimler-Aktie die positive Entwicklung fortgesetzt. Am Mittwoch knacke der Titel erneut die wichtige 200-Tage-Linie. Die nächste Hürde stelle der horizontale Widerstand bei 42,03 Euro dar. Wird dieser genommen, ist der Weg bis 45,50 Euro frei, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.08.2020)Börsenplätze Daimler-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:40,945 EUR +2,12% (05.08.2020, 10:10)