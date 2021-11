Kursziel

Daimler-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 95,00 Buy Deutsche Bank Tim Rokossa 09.11.2021 114,00 Conviction Buy List Goldman Sachs George Galliers 04.11.2021 98,00 Kaufen DZ BANK Michael Punzet 02.11.2021 89,00 Halten Independent Research Sven Diermeier 01.11.2021 110,00 Overweight Barclays Kai Mueller 01.11.2021 95,00 Buy Kepler Cheuvreux Michael Raab 01.11.2021 108,00 Outperform RBC Capital Markets Tom Narayan 31.10.2021 116,00 Outperform Bernstein Research Arndt Ellinghorst 29.10.2021 100,00 Buy UBS Patrick Hummel 29.10.2021 92,00 Kaufen Nord LB Frank Schwope 29.10.2021 101,00 Buy Warburg Research Marc-Rene Tonn 29.10.2021 98,00 Overweight J.P. Morgan Jose Asumendi 29.10.2021

Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (10.11.2021/ac/a/d)







Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Daimler-Aktie (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 116,00 oder 89,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Daimler-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Daimler AG hat am 29.10.2021 ihre Zahlen für das dritte Quartal 2021 veröffentlicht. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 29. Oktober zu entnehmen ist, habe sich der Auto- und Lkw-Bauer im vergangenen Quartal trotz des massiven Einbruchs bei den Verkäufen gut geschlagen. Der auf die Aktionäre entfallende Nettogewinn des Konzerns sei um 21% auf 2,47 Mrd. Euro gestiegen. Der Umsatz habe in den Monaten Juli bis September mit 40,1 Mrd. Euro auf Vorjahresniveau gelegen.Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern, welches das Management um Konzernchef Ola Källenius als maßgeblich für das wirtschaftliche Abschneiden ansehe, sei dank der starken Finanz- und Mobilitätssparte um 4% auf 3,61 Mrd. Euro gestiegen. Damit habe Daimler besser abgeschnitten als von Analysten zuvor erwartet. Die Jahresprognosen für die Margen in der Auto- und Lkw-Sparte habet der Konzern beibehalten - gehe allerdings beim Absatz von Autos nun von einem leichten Rückgang gegenüber dem Vorjahr aus.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Daimler-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Bernstein Research, Arndt Ellinghorst, in einer Studie vom 29.10.2021 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat die Einstufung auf "outperform" mit einem Kursziel von 116,00 Euro belassen. Der Autobauer habe sich im Pkw-Kerngeschäft robust gezeigt, in der Nutzfahrzeugsparte jedoch weniger, so der Analyst. Die Free-Cashflow-Entwicklung sei sehr bemerkenswert, zumal es dabei keinen positiven Einfluss durch das Betriebskapital gegeben habe.Die niedrigste Kursprognose für die Daimler-Aktie kommt von Independent Research. Analyst Sven Diermeier hat sie am 01.11.2021 von "kaufen" auf "halten" herabgestuft. Das Kursziel wurde aber von 87,00 auf 89,00 Euro erhöht. Das Zahlenwerk für das dritte Quartal 2021 habe ergebnisseitig über seinen Erwartungen gelegen, so der Analyst. Die Knappheit an elektronischen Bauteilen habe sich v.a. beim Absatz und Umsatz bemerkbar gemacht (ergebnisseitig stark vom Finanzdienstleistungsgeschäft profitiert). Die Nettoliquidität im Industriegeschäft habe im Quartalsverlauf (per 30.09.) weiter gesteigert werden können. Sie liege damit weiterhin auf einem hohen Niveau.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Daimler-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Daimler-Aktie auf einen Blick: