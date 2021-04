Kursziel

Daimler-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 80,00 Overweight Morgan Stanley Harald Hendrikse 20.04.2021 80,00 Buy Deutsche Bank Tim Rokossa 19.04.2021 100,00 Buy Goldman Sachs Mark Delaney 18.04.2021 92,00 Kaufen DZ BANK Michael Punzet 16.04.2021 74,00 Halten Nord LB Frank Schwope 16.04.2021 97,00 Buy Warburg Research Marc-Rene Tonn 16.04.2021 88,00 Kaufen Independent Research Sven Diermeier 16.04.2021 78,00 Neutral UBS Patrick Hummel 16.04.2021 92,00 Overweight J.P. Morgan Jose Asumendi 16.04.2021 89,00 Outperform RBC Capital Markets Tom Narayan 16.04.2021 95,00 Buy Jefferies Philippe Houchois 16.04.2021 90,00 Buy HSBC Henning Cosman 15.04.2021 100,00 Buy Société Générale Stephen Reitman 12.04.2021 100,00 Overweight Barclays Kai Mueller 08.04.2021

Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (22.04.2021/ac/a/d)







Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Daimler-Aktie (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 100,00 oder 74,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Daimler-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Daimler AG wird am 23.04.2021 ihre endgültigen Zahlen für das erste Quartal 2021 veröffentlichen.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 16. April zu entnehmen ist, sei der Auto- und Lkw-Bauer vor allem dank eines starken China-Geschäfts besser ins Jahr gestartet als erwartet und habe operativ deutlich mehr verdient als Anfang 2020. Der um Sondereffekte wie Erträge aus Übernahmen oder den Kosten für den Konzernumbau bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) habe im ersten Quartal knapp fünf Mrd. Euro betragen. Experten hätten nach Angaben des Unternehmens knapp vier Mrd. Euro erwartet.Inklusive der Sondereffekte habe der operative Gewinn bei knapp 5,8 Mrd. Euro gelegen. Hier habe die durchschnittliche Analystenprognose den Angaben des Unternehmens zufolge bei knapp fünf Mrd. Euro gelegen. Im ersten Quartal des vergangenen Jahres habe Daimler wegen der Belastungen der Corona-Krise vor Zinsen und Steuern lediglich 617 Mio. Euro verdient. Vor Sondereffekten habe das EBIT im ersten Quartal 2020 719 Mio. Euro betragen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Daimler-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Goldman Sachs, Mark Delaney, in einer Branchenstudie vom 18.04.2021 das höchste Kursziel veranschlagt. Der Analyst hat Daimler auf "buy" mit einem Kursziel von 100,00 Euro belassen. Delaney rechne im Autosektor mit einem robusten Wachstum fortschrittlicher Fahrerassistenzsysteme (ADAS), die Sicherheitsfunktionen wie automatische Spurwechsel und Notbremsungen ermöglichen. So dürfte der Markt für Kamera-, Radar- und Laser-basierte Abstandsmessungssysteme (LiDAR) bis 2025 auf mehr als 60 Mrd. USD wachsen. Der zunehmende Wettbewerb werde aber die Margen der in diesem Segment tätigen Zulieferer belasten. Autobauer wie Tesla, Volkswagen, BMW und Daimler sollten indes von der Entwicklung profitieren.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Daimler-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Daimler-Aktie auf einen Blick: