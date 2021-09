Hamburg (www.aktiencheck.de) - Alles auf USA? Aufgrund der starken weltweiten Marktstellung vieler US-Wachstumsunternehmen wie Google, Apple, Facebook und Amazon könnte der Eindruck bei Anlegern entstehen: Die USA ziehen allen anderen Ländern bei der Aktienperformance davon. Ein Trugschluss, wie eine langfristige Aktien-Auswertung der Hamburger Sutor Bank zeigt.Die Auswertung zeige aus Sicht der Sutor Bank, dass es sich lohne, den Anlagefokus zu erweitern. Die USA seien in der Historie zwar stets ein wesentlicher Renditetreiber gewesen, doch sollte der Blick auch in Richtung Regionen gehen, die weniger im öffentlichen Fokus stünden. Das hieße gleichwohl nicht, seine Geldanlage einseitig auf einzelne Länder wie Dänemark zu fokussieren. Eine Streuung über verschiedene Länder weltweit sorge für mehr Stabilität im Portfolio, aber könne auch zusätzliches Renditepotenzial außerhalb der USA bringen.Interessanterweise spiele die IT-Branche im MSCI Denmark keine Rolle - im Gegensatz zum MSCI USA, in dem IT-Werte knapp 30 Prozent ausmachen würden. Beim MSCI Denmark sorge wiederum die Health-Care-Branche mit rund 50 Prozent Anteil für ein deutliches Übergewicht, angeführt vom Pharmaunternehmen Novo Nordisk (ISIN DK0060534915/ WKN A1XA8R). (28.09.2021/ac/a/m)