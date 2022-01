Nach 3,4 Millionen US-Dollar Umsatz 2021 rechne das Management damit, in diesem Jahr 22 Millionen US-Dollar umzusetzen. Bis 2024 wolle das Unternehmen auf EBITDA-Basis profitabel sein und dabei einen Jahresumsatz von etwa 445 Millionen US-Dollar einfahren.



Zu den Kunden der Italiener würden laut der Investoren-Präsentation unter anderem Lockheed Martin, Airbus und die Europäische Raumfahrtorganisation ESA zählen.



Den Abschluss der Fusion mit Breeze Holdings Acquisition, die D-Orbit mit 1,4 Milliarden US-Dollar bewerte, würden die beteiligten Parteien für das zweite oder dritte Quartal dieses Jahres erwarten.



Die Bewertung sei - wie so häufig bei Weltraum-SPAC-Deals - ambitioniert. Das Konzept sei im boomenden Space-Markt jedoch interessant und der Kundenkreis prominent.



(Analyse vom 28.01.2022)



D-Orbit, ein New-Space-Unternehmen in der Nähe des Comer Sees in Italien, ist Pionier für nachhaltige Weltraumwirtschaft und -logistik. (28.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Reihe der Weltraum-Start-ups, die via SPAC an die Börse kommen, wird länger: D-Orbit hat sich auf die Beförderung von Satelliten spezialisiert und will über die Fusion mit Breeze Holdings Acquisition (ISIN US1067621078/ WKN A2QNY9) einen dreistelligen Millionenbetrag aufnehmen, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär".Die Bewertung werde bei über einer Milliarde US-Dollar liegen.Die Italiener hätten eine Trägereinheit entwickelt, der eine Art Ride-Sharing für Satelliten bilde. In der Praxis würden heute oft Dutzende Satelliten mit einer Rakete ins All geschossen. Das Problem: Alle würden in der gleichen Umlaufbahn wie der Hauptsatellit abgesetzt. Laut D-Orbit brauche es oft mehrere Monate, bis alle im richtigen Orbit seien.Der ION-Träger dagegen nehme mehrere Satelliten auf und bringe sie schneller in die entsprechende Umlaufbahn. Anschließend würden die ION-Einheiten als eine Art Cloud-Knotenpunkte fungieren und sollten so die Kommunikation mit und zwischen den Satelliten beschleunigen.D-Orbit habe bereits drei Missionen abgeschlossen, eine vierte läuft aktuell. Außerdem sollten in diesem Jahr noch zwei weitere ION-Träger ins All geschossen werden. Beide mit der Falcon 9-Rakete von Elon Musks Space X.