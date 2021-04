Börsenplätze DWS-Aktie:



Die DWS Group (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100, Ticker-Symbol: DWS) ist einer der weltweit führenden Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von 793 Mrd. Euro (Stand: 31. Dezember 2020). Sie blickt auf über 60 Jahre Erfahrung zurück und genießt in Deutschland und Europa einen Ruf für exzellente Leistungen. Mittlerweile vertrauen Kunden weltweit der DWS als Anbieter für integrierte Anlagelösungen. Der Vermögensverwalter wird über das gesamte Spektrum der Anlagedisziplinen hinweg als Quelle für Stabilität und Innovationen geschätzt.



Die DWS bietet Privatpersonen und Institutionen Zugang zu leistungsstarken Anlagekompetenzen in allen wichtigen Anlagekategorien sowie Lösungen, die sich an Wachstumstrends orientieren. Die vielfältige Expertise als Vermögensverwalter im Active-, Passive- und Alternatives-Geschäft sowie der starke Fokus auf Umwelt-, soziale und Governance-Faktoren ergänzen einander bei der Entwicklung gezielter Lösungskonzepte für Kunden. Das fundierte Know-how der Ökonomen, Research-Analysten und Anlageprofis werden im globalen CIO View zusammengefasst, der dem strategischen Anlageansatz als Leitlinie dient.



Die DWS möchte die Zukunft des Investierens gestalten. Dank ihrer rund 3.500 Mitarbeiter an Standorten in der ganzen Welt ist die DWS Group dabei lokal präsent und bildet gleichzeitig ein globales Team. (13.04.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - DWS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Vermögensverwalters DWS Group GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100, Ticker-Symbol: DWS) unter die Lupe.Die DWS-Aktie befinde sich in einem intakten Aufwärtstrend und steige immer weiter. Die Geschäfte hätten sich seit dem Tiefpunkt im Frühjahr 2020 wieder deutlich erholt und die Aussichten würden positiv für den zweitgrößten Vermögensverwalter in Europa bleiben. Doch nun attackiere Rivale Amundi die Deutsche Bank-Tochter mit einem Megadeal und setze das Management um CEO Asoka Wöhrmann unter Zugzwang.Amundi werde wie vermutet von der Société Générale deren Vermögensverwaltung Lyxor übernehmen. Die Firma sei vor allem im ETF-Geschäft aktiv und genau um diesen Markt gehe es bei den Vermögensverwaltern in Zukunft. Denn schon vor der Pandemie hätten immer mehr Menschen ihr Geld in passive Fondsprodukte angelegt. Die Entwicklung habe seit vergangenem Jahr an Fahrt aufgenommen, da neue Käufergruppen am Markt aufgetreten seien.Zwar sei BlackRock mit seiner Marke iShares mit fast 44 Prozent die unangefochtene Nummer 1 im europäischen ETF-Markt. Mit elf Prozent komme danach jedoch schon die DWS Group. Amundi rangiere aktuell mit etwas mehr als sechs Prozent nur auf Rang 6, würde sich durch die Übernahme von Lyxor mit dann fast 14 Prozent aber vor die DWS schieben.Übernahmen stünden bei der DWS auf der Agenda, allerdings wohl nicht um jeden Preis. Länger sei schon vermutet worden, dass mit der UBS oder der Credit Suisse ein Deal geschmiedet werden könnte. Beide sollten Optionen für ihre Vermögensverwaltungssparten prüfen. Die UBS liege aktuell auf Rang vier mit einem Marktanteil von 6,3 Prozent im europäischen ETF-Markt und würde gut zur DWS passen.Die DWS-Aktie sei mit einem 2021er-KGV von 12 nicht zu teuer, zumal eine attraktive Dividende locke. Die jüngste Kursentwicklung sei vielversprechend, das Allzeithoch bei 39,99 Euro vom 19. Februar 2020 sei nicht mehr fern. Werde die Marke überschritten, winke ein neues Kaufsignal.Anleger greifen bei der DWS-Aktie zu, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link