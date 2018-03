XETRA-Aktienkurs DWS-Aktie:

Kurzprofil DWS Group GmbH & Co. KGaA:



Die DWS Group GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100) gehört mit 700 Mrd. Euro verwaltetem Vermögen (Stand: 31. Dezember 2017) zu den weltweit größten Vermögensverwaltern. Die Deutsche Asset Management bietet Privatanlegern und Institutionen eine breite Palette an traditionellen und alternativen Investmentlösungen über alle Anlageklassen. Mit dem Börsengang 2018 wird die Vermögenssparte der Deutschen Bank als eigenes Unternehmen gelistet. (23.03.2018/ac/a/n)







Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Die DWS Group GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100) ist seit heute im Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet, so die Deutsche Börse AG in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die Aktien des Vermögensverwalters notierten zum Handelsstart bei 32,55 Euro. Der Ausgabepreis lag bei 32,50 Euro.Begleitet wurde die Transaktion unter anderem von der Deutschen Bank und Citigroup Global Markets. Designated Sponsors im Xetra-Handel sind die Deutsche Bank und Kepler Cheuvreux. Die Rolle des Spezialisten am Handelsplatz Börse Frankfurt obliegt der Baader Bank.Börsenplätze DWS-Aktie: