Kurzprofil DWS Group GmbH & Co. KGaA:



Die DWS Group (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100, Ticker-Symbol: DWS) ist einer der weltweit führenden Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von 793 Mrd. Euro (Stand: 31. Dezember 2020). Sie blickt auf über 60 Jahre Erfahrung zurück und genießt in Deutschland und Europa einen Ruf für exzellente Leistungen. Mittlerweile vertrauen Kunden weltweit der DWS als Anbieter für integrierte Anlagelösungen. Der Vermögensverwalter wird über das gesamte Spektrum der Anlagedisziplinen hinweg als Quelle für Stabilität und Innovationen geschätzt.



Die DWS bietet Privatpersonen und Institutionen Zugang zu leistungsstarken Anlagekompetenzen in allen wichtigen Anlagekategorien sowie Lösungen, die sich an Wachstumstrends orientieren. Die vielfältige Expertise als Vermögensverwalter im Active-, Passive- und Alternatives-Geschäft sowie der starke Fokus auf Umwelt-, soziale und Governance-Faktoren ergänzen einander bei der Entwicklung gezielter Lösungskonzepte für Kunden. Das fundierte Know-how der Ökonomen, Research-Analysten und Anlageprofis werden im globalen CIO View zusammengefasst, der dem strategischen Anlageansatz als Leitlinie dient.



Die DWS möchte die Zukunft des Investierens gestalten. Dank ihrer rund 3.500 Mitarbeiter an Standorten in der ganzen Welt ist die DWS Group dabei lokal präsent und bildet gleichzeitig ein globales Team. (03.06.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - DWS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Vermögensverwalters DWS Group GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100, Ticker-Symbol: DWS) unter die Lupe.Die Pandemie habe viele Unternehmen stark getroffen. Auch wenn Konzerne keinen Verlust für 2020 hätten verbuchen müssen, so seien die Ausschüttungen an Aktionäre oftmals dennoch gesunken. Bankhäuser seien beispielsweise durch die EZB in den Dividenden gebunden, andere CEOs würden lieber noch abwarten. Nicht so bei der DWS Group. Die ehemalige Deutsche Bank-Tochter mausere sich zum Dividendentitel. Anleger sollten jetzt zugreifen.Die DWS sei eine der weltweit führenden Adressen, wenn es um die Vermögensverwaltung gehe. Auch bei ETFs würden die Deutschen immer mehr angreifen. Dabei lege der Vorstand auch großen Wert auf den Ausbau der Sparte mit nachhaltigen Fonds, die ESG-Kriterien erfüllen würden. Bei diesem Zukunftstrend sei der Konzern gut aufgestellt. Nachdem im Frühjahr 2020 Milliarden an Mitteln abgeflossen seien, sei der Turnaround bereits Ende des Jahres gelungen.Die Schweizer Großbank UBS habe die Einstufung für die Titel der DWS auf "buy" mit einem Kursziel von 43,00 Euro belassen. Die Geldzuflüsse für Vermögensverwalter dürften auch im Mai robust gewesen sein, so Analyst Michael Werner in einer Branchenstudie. Ein starkes Kaufargument für den "Aktionär" sei zudem die Dividende. Obwohl die DWS erst seit rund drei Jahren an der Börse notiert sei, seien die Ausschüttungen für Anleger sehr attraktiv. Da die Deutsche Bank noch immer die Mehrheit an dem Vermögensverwalter halte, sei es kein Wunder, dass eine hohe Dividende angestrebt werde.Wer sich die aktuelle Rendite von 4,3 Prozent nicht entgehen lassen wolle, sollte jetzt bei der Aktie zuschlagen. Denn am Mittwoch, den 10. Juni, werde der Titel Ex-Dividende gehandelt. Das heiße, davor müsse das Papier im Depot liegen, damit die Dividende kurz darauf auch gezahlt werde.Vor allem konservative Anleger sollten aufgrund der satten Dividende in Zukunft auf ihre Kosten kommen. "Der Aktionär" sieht Kurse um 50 Euro als realistisch an und empfiehlt bei 30,00 Euro einen Stopp zu setzen. (Analyse vom 03.06.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link