Tradegate-Aktienkurs DWS-Aktie:

28,00 EUR +0,20% (13.08.2019, 08:00)



ISIN DWS-Aktie:

DE000DWS1007



WKN DWS-Aktie:

DWS100



Ticker-Symbol DWS-Aktie:

DWS



Kurzprofil DWS Group:



Die DWS Group (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100, Ticker-Symbol: DWS) ist einer der weltweit führenden Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von 662 Mrd. Euro (Stand: 31. Dezember 2018). Sie blickt auf über 60 Jahre Erfahrung zurück und genießt in Deutschland und Europa einen Ruf für exzellente Leistungen. Mittlerweile vertrauen Kunden weltweit der DWS als Anbieter für integrierte Anlagelösungen. Der Vermögensverwalter wird über das gesamte Spektrum der Anlagedisziplinen hinweg als Quelle für Stabilität und Innovationen geschätzt.



Die DWS bietet Privatpersonen und Institutionen Zugang zu leistungsstarken Anlagekompetenzen in allen wichtigen Anlagekategorien sowie Lösungen, die sich an Wachstumstrends orientieren. Die vielfältige Expertise als Vermögensverwalter im Active-, Passive- und Alternatives-Geschäft sowie der starke Fokus auf Umwelt-, soziale und Governance-Faktoren ergänzen einander bei der Entwicklung gezielter Lösungskonzepte für Kunden. Das fundierte Know-how der Ökonomen, Research-Analysten und Anlageprofis werden im globalen CIO View zusammengefasst, der dem strategischen Anlageansatz als Leitlinie dient.



Die DWS möchte die Zukunft des Investierens gestalten. Dank ihrer rund 3.600 Mitarbeiter an Standorten in der ganzen Welt ist die DWS Group dabei lokal präsent und bildet gleichzeitig ein globales Team. (13.08.2019/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - DWS-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der DWS Group (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100, Ticker-Symbol: DWS) unter die Lupe.Die Aktie der DWS, die an die Börse ausgegliederte Vermögensverwaltungssparte der Deutschen Bank, sei seit der letzten Empfehlung der Experten vom 26.11.2018 einer der wenigen Überflieger am Markt gewesen. Über 20% Kurszuwachs stünden aktuell zu Buche, das Vertrauen der Anleger in den neuen Vorturner, Vorstandssprecher Asoka Wöhrmann, sowie passable Zahlen geholfen hätten, die ramponierte Aktie etwas nach vorne zu bringen. Nun, bei einem heutigen Kurs von 30,75 Euro erscheine erstmal die Luft raus zu sein, denn geschäftsseitig seien die jüngsten Leistungsausweise per 30. Juni ordentlich, aber auch nicht so inspirierend gewesen, dass der Aufwärtstrend einfach so weitergehen könnte. Aktuell stünden 6,3 Mrd. Euro Börsenwert einem geplanten Jahresergebnis 2019 von rund 460 Mio. Euro gegenüber, was 2,29 Euro je Aktie entspreche. Sollten daraus dann im 2. Quartal 1,60 Euro Dividende ausgeschüttet werden, stünden 5% Brutto-Dividendenrendite zu Buche, was angesichts der aktuellen Zinslage durchaus attraktiv wäre. Doch seien da viele Fragezeichen drin, die vor allem den Neugeldzufluss und die Performance der DWS-Produkte und die damit zusammenhängenden Fees betreffen würden.DWS-Aktien seien eine Option auf einen gut laufenden Markt oder auch auf ein Anhalten der Übernahmegerüchte, die immer mal wieder auf den Tisch kommen würden. Investierte Leser ziehen bei 31 Euro einen Stopp-Loss oder tauschen ihre Position in passende Discount-Zertifikate, um einen Teil des Profits einzulochen, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de". (Analyse vom 13.08.2019)