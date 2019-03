Tradegate-Aktienkurs DWS-Aktie:

28,705 EUR -1,81% (26.03.2019, 11:38)



XETRA-Aktienkurs DWS-Aktie:

28,715 EUR -1,85% (26.03.2019, 11:33)



ISIN DWS-Aktie:

DE000DWS1007



WKN DWS-Aktie:

DWS100



Ticker-Symbol DWS-Aktie:

DWS



Kurzprofil DWS Group GmbH & Co. KGaA:



Die DWS Group GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100, Ticker-Symbol: DWS) gehört mit 700 Mrd. Euro verwaltetem Vermögen (Stand: 31. Dezember 2017) zu den weltweit größten Vermögensverwaltern. Die Deutsche Asset Management bietet Privatanlegern und Institutionen eine breite Palette an traditionellen und alternativen Investmentlösungen über alle Anlageklassen. Mit dem Börsengang 2018 wird die Vermögenssparte der Deutschen Bank als eigenes Unternehmen gelistet. (26.03.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - DWS-Aktienanalyse von Pierre Drach von Independent Research:Pierre Drach, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Verkauf der Aktie der DWS Group (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100, Ticker-Symbol: DWS).Der vorgelegte Geschäftsbericht 2018 habe keine Veränderungen zu den vorläufigen Jahreszahlen erbracht. Im Schlussquartal habe die DWS Group wieder hohe Nettomittelabflüsse (-7,0 (Q3 2018: -2,7; Gj. 2018: -22,3) Mrd. Euro) verzeichnen müssen (damit Abflüsse in jedem Quartal 2018; dabei -11 Mrd. Euro aufgrund der US-Steuerreform und -10 Mrd. Euro bei Versicherungsmandaten im Gj. 2018). Das bereinigte EBT sei im vierten Quartal (Q4) auf 160 (Vj.: 146) Mio. Euro gestiegen und habe damit im Rahmen der Analysten-Erwartungen gelegen. Die Kostenseite (bereinigte Kosten: -15% y/y (-2% q/q)) sei verbessert worden, wobei die Gesamterträge mit 549 (Vj.: 607) Mio. Euro unter der Analysten-Erwartung (596 Mio. Euro) gelegen hätten.Der Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2018 sei mit 1,37 Euro je Aktie ebenfalls geringer als erwartet (Analysten-Prognose: 1,40 (Marktkonsens: 1,45) Euro je Aktie) ausgefallen. Das abgelaufene Geschäftsjahr sei von negativen Sondereffekten (u.a. US-Steuerreform) geprägt gewesen. Der Analyst zweifle weiterhin, dass die DWS ihr Ziel, eine jährliche Steigerung der Nettomittelzuflüsse von 3 bis 5% erreichen werde. Trotz der Kurssteigerungen der letzten Wochen (1 Monat: +15%) behalte er seine EPS-Schätzungen, die am unteren Ende des Marktkonsens lägen, bei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze DWS-Aktie: