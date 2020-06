XETRA-Aktienkurs DWS-Aktie:

32,875 EUR +0,94% (15.06.2020, 10:40)



Tradegate-Aktienkurs DWS-Aktie:

32,91 EUR -0,80% (15.06.2020, 10:50)



ISIN DWS-Aktie:

DE000DWS1007



WKN DWS-Aktie:

DWS100



Ticker-Symbol DWS-Aktie:

DWS



Kurzprofil DWS Group:



Die DWS Group (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100, Ticker-Symbol: DWS) ist einer der weltweit führenden Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von 767 Mrd. Euro (Stand: 31. Dezember 2019). Sie blickt auf über 60 Jahre Erfahrung zurück und genießt in Deutschland und Europa einen Ruf für exzellente Leistungen. Mittlerweile vertrauen Kunden weltweit der DWS als Anbieter für integrierte Anlagelösungen. Der Vermögensverwalter wird über das gesamte Spektrum der Anlagedisziplinen hinweg als Quelle für Stabilität und Innovationen geschätzt.



Die DWS bietet Privatpersonen und Institutionen Zugang zu leistungsstarken Anlagekompetenzen in allen wichtigen Anlagekategorien sowie Lösungen, die sich an Wachstumstrends orientieren. Die vielfältige Expertise als Vermögensverwalter im Active-, Passive- und Alternatives-Geschäft sowie der starke Fokus auf Umwelt-, soziale und Governance-Faktoren ergänzen einander bei der Entwicklung gezielter Lösungskonzepte für Kunden. Das fundierte Know-how der Ökonomen, Research-Analysten und Anlageprofis werden im globalen CIO View zusammengefasst, der dem strategischen Anlageansatz als Leitlinie dient.



Die DWS möchte die Zukunft des Investierens gestalten. Dank ihrer rund 3.600 Mitarbeiter an Standorten in der ganzen Welt ist die DWS Group dabei lokal präsent und bildet gleichzeitig ein globales Team. (15.06.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - DWS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der DWS Group (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100, Ticker-Symbol: DWS) unter die Lupe.Der Vermögensverwalter habe im vergangenen Jahr den Turnaround geschafft. Nachdem Kunden Anlagegelder abgezogen hätten, habe es wieder mehrere Quartale von Zuflüssen gegeben. Die Corona-Krise habe dem Vorstand allerdings einen Strich durch die Rechnung gemacht. DWS halte aber an den langfristigen Zielen fest. Finanzvorständin Claire Peel habe jetzt in einem Interview mit der "Börsen-Zeitung" angekündigt, dass die Deutsche-Bank-Tochter eine aktive Rolle bei der Branchenkonsolidierung spielen wolle und das Geschäft wieder anziehe. Explizit ausgeschlossen worden seien auch größere Fusionen nicht.Mit 79,5% sei die Deutsche Bank noch immer der größte Aktionär. Gerüchte über eine Fusion mit der Fondssparte der UBS und Amundi in 2019 würden jedoch zeigen, dass man sich über verschiedene Konzepte Gedanken mache.Positiv hervorzuheben sei, dass die Kunden der DWS anscheinend wieder mehr Mut fassen und an den Markt zurückkehren würden. Laut Peel liege das verwaltete Vermögen zwar noch unter dem Wert von 767 Mrd. Euro (Stand Ende 2019). Im Vergleich zum März, als nur noch 700 Mrd. Euro von der DWS betreut worden seien, solle es wieder zugelegt hätten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze DWS-Aktie: