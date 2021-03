Börsenplätze DWS-Aktie:



Die DWS Group (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100, Ticker-Symbol: DWS) ist einer der weltweit führenden Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von 793 Mrd. Euro (Stand: 31. Dezember 2020). Sie blickt auf über 60 Jahre Erfahrung zurück und genießt in Deutschland und Europa einen Ruf für exzellente Leistungen. Mittlerweile vertrauen Kunden weltweit der DWS als Anbieter für integrierte Anlagelösungen. Der Vermögensverwalter wird über das gesamte Spektrum der Anlagedisziplinen hinweg als Quelle für Stabilität und Innovationen geschätzt.



Die DWS bietet Privatpersonen und Institutionen Zugang zu leistungsstarken Anlagekompetenzen in allen wichtigen Anlagekategorien sowie Lösungen, die sich an Wachstumstrends orientieren. Die vielfältige Expertise als Vermögensverwalter im Active-, Passive- und Alternatives-Geschäft sowie der starke Fokus auf Umwelt-, soziale und Governance-Faktoren ergänzen einander bei der Entwicklung gezielter Lösungskonzepte für Kunden. Das fundierte Know-how der Ökonomen, Research-Analysten und Anlageprofis werden im globalen CIO View zusammengefasst, der dem strategischen Anlageansatz als Leitlinie dient.



Die DWS möchte die Zukunft des Investierens gestalten. Dank ihrer rund 3.500 Mitarbeiter an Standorten in der ganzen Welt ist die DWS Group dabei lokal präsent und bildet gleichzeitig ein globales Team.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - DWS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Vermögensverwalters DWS Group GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100, Ticker-Symbol: DWS) unter die Lupe.Manchmal dauere es, bis der Markt den wahren Wert einer Aktie erkenne. Nach dem Börsengang der DWS Group im März 2018 sei es erst einmal für Monate bergab mit dem Kurs gegangen. Das Allzeithoch sei bei 38,70 im Februar 2020 markiert worden, dann sei indes der Corona-Crash gefolgt. Nun greife die Aktie aber wieder an und attackiere das Rekordhoch. Mehrere Gründe würden dafür sprechen, dass sich die Rally danach fortsetze.Ein Hebel für höhere Gewinne seien bei Unternehmen niedrige Kosten. Die DWS Group habe vor drei Jahren beim Börsengang das Ziel ausgegeben, eine Kosten-Ertrags-Quote von bereinigt unter 65 Prozent zu erreichen. 2020 sei dies ein Jahr früher als geplant geschafft worden. Auch im laufenden Jahr sei es das Ziel, unter dieser Marke zu bleiben. Helfen könnte dabei auch die Digitalisierung.Die DWS entwickle eigene Technologieplattformen und könnte daher mehr Kosten einsparen als gedacht. Außerdem setze der Vermögensverwalter zunehmend auf Prozessautomatisierung bei Back-Office-Funktionen. Zudem würden Partnerschaften in Nordafrika und dem Mittleren Osten das Wachstum stärken. Dort kooperiere man mit Assetmanagern und setze auf Robo-Advisor.Steigender Konjunkturoptimismus mache sich langsam auch in Europa breit. Gleichzeitig seien die Sparquoten in einigen Ländern auf Niveaus gestiegen, die lange nicht mehr beobachtet worden seien. Immer mehr Sparer würden nun auch an die Börse drängen, da die Banken vermehrt ihre Gebühren erhöhen und die Zinsen niedrig bleiben würden. Dieses Umfeld sei perfekt für einen Vermögensverwalter, der wie die DWS in Europa sein Hauptgeschäft mache. Ein Teil des Geldes, das in diesem Jahr neu in den Markt fließe, dürfte daher die DWS abgreifen.Anleger greifen bei der Aktie zu und setzen einen Stopp bei 28,00 Euro, so Fabian Strebin. "Der Aktionär" hat vorerst ein Kursziel von 42,00 Euro ausgegeben. (Analyse vom 12.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link