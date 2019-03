Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die DWS Group (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100, Ticker-Symbol: DWS) ist einer der weltweit führenden Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von 662 Mrd. Euro (Stand: 31. Dezember 2018). Sie blickt auf über 60 Jahre Erfahrung zurück und genießt in Deutschland und Europa einen Ruf für exzellente Leistungen. Mittlerweile vertrauen Kunden weltweit der DWS als Anbieter für integrierte Anlagelösungen. Der Vermögensverwalter wird über das gesamte Spektrum der Anlagedisziplinen hinweg als Quelle für Stabilität und Innovationen geschätzt.



Die DWS bietet Privatpersonen und Institutionen Zugang zu leistungsstarken Anlagekompetenzen in allen wichtigen Anlagekategorien sowie Lösungen, die sich an Wachstumstrends orientieren. Die vielfältige Expertise als Vermögensverwalter im Active-, Passive- und Alternatives-Geschäft sowie der starke Fokus auf Umwelt-, soziale und Governance-Faktoren ergänzen einander bei der Entwicklung gezielter Lösungskonzepte für Kunden. Das fundierte Know-how der Ökonomen, Research-Analysten und Anlageprofis werden im globalen CIO View zusammengefasst, der dem strategischen Anlageansatz als Leitlinie dient.



Die DWS möchte die Zukunft des Investierens gestalten. Dank ihrer rund 3.600 Mitarbeiter an Standorten in der ganzen Welt ist die DWS Group dabei lokal präsent und bildet gleichzeitig ein globales Team. (28.03.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - DWS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der DWS Group (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100, Ticker-Symbol: DWS) unter die Lupe.Die Diskussionen über eine mögliche Fusion von Commerzbank und Deutscher Bank würden auch an deren Fondstochter DWS nicht spurlos vorbeigehen. Hätten Spekulationen über einen eventuellen Verkauf zeitweise noch für Kursfantasie bei der DWS-Aktie gesorgt, habe sie einen Teil der Gewinne inzwischen wieder abgeben müssen. Auch in der Belegschaft rumore es.Kaum seien die Sondierungsgespräche zwischen den Vorständen von Deutscher Bank und Commerzbank am vorletzten Wochenende offiziell bestätigt worden, hätten schon Spekulationen über die Gegenfinanzierung einer möglichen Fusion die Runde gemacht. Eine Idee: Die Deutsche Bank könnte ihr rund 80-prozentige Beteiligung an der börsennotierten Fondstochter DWS ganz oder teilweise verkaufen.In der allgemeinen Fusions-Euphorie sei die DWS-Aktie daraufhin um bis zu 14 Prozent nach oben geschnellt, doch inzwischen gebe es berechtige Zweifel an einem Verkauf. Dagegen spreche, dass die DWS-Beteiligung einer der verlässlichsten Ertragsbringer der Deutschen Bank sei. Zudem wäre die Vermögensverwaltung einer der Bereich, wo es keine Überschneidung mit der Commerzbank gebe - hier würde man sich im Falle einer Fusion also gut ergänzen.Analysten und Investoren stünden der Option entsprechend skeptisch gegenüber. Für Analyst Jacques-Henri Gaulard von Kepler Cheuvreux wäre ein Verkauf im Zuge einer möglichen Fusion "völlig unverständlich", laut Christian Koch von der DZ BANK "sehr unwahrscheinlich".Sein Nachfolger Asoka Wöhrmann versuche nun, das Unternehmen wieder in die Erfolgsspur zu bringen - und schrecke dabei nicht vor drastischen Maßnahmen zurück. Nach "Handelsblatt"-Informationen seien in den letzten Wochen zehn Top-Manager entlassen worden. Sollte es zum Verkauf an einen Rivalen kommen, könnte das allerdings erst der Anfang sein.Potenzielle Käufer, zu denen etwa die Allianz-Sparte Global Investors oder der französische Rivale Amundi gezählt würden, hätten also zwei gute Ansatzpunkte, um den Kaufpreis zu drücken. Angesichts dieser Widrigkeiten sei die kurzfristige Euphorie schnell wieder entwichen und die zwischenzeitlichen Kursgewinne der DWS-Aktie in den vergangenen Tagen teilweise wieder abgebröckelt.DWS und Deutsche Bank stehen derzeit nicht auf der Empfehlungsliste des "Der Aktionär", so Nikolas Kessler. (Analyse vom 28.03.2019)