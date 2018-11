XETRA-Aktienkurs DWS-Aktie:

25,495 EUR +0,93% (29.11.2018, 13:11)



Tradegate-Aktienkurs DWS-Aktie:

25,39 EUR +0,04% (29.11.2018, 12:57)



ISIN DWS-Aktie:

DE000DWS1007



WKN DWS-Aktie:

DWS100



Ticker-Symbol DWS-Aktie:

DWS



Kurzprofil DWS Group GmbH & Co. KGaA:



Die DWS Group GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100, Ticker-Symbol: DWS) gehört mit 700 Mrd. Euro verwaltetem Vermögen (Stand: 31. Dezember 2017) zu den weltweit größten Vermögensverwaltern. Die Deutsche Asset Management bietet Privatanlegern und Institutionen eine breite Palette an traditionellen und alternativen Investmentlösungen über alle Anlageklassen. Mit dem Börsengang 2018 wird die Vermögenssparte der Deutschen Bank als eigenes Unternehmen gelistet. (29.11.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - DWS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der DWS Group (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100, Ticker-Symbol: DWS) unter die Lupe.Christian Sewing sei seit April 2018 CEO der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB). Seitdem habe er den Konzernumbau auf allen Ebenen vorangetrieben. Nun sei auch der Vorstand an der Reihe und auch bei der Fondstochter DWS gebe es wieder Stühlerücken. Erst vor einem knappen Monat habe es hier einen Wechsel an der Spitze gegeben. Asoka Wöhrmann habe Nicolas Moreau abgelöst. Einen Erfolg könne CEO Wöhrmann bereits verbuchen: Der Star-Fondsmanager Tim Albrecht bleibe bei der DWS und gehe nicht wie geplant zur Privatbank Berenberg.Die DWS kämpfe mit Problemen an allen Fronten. Massive Mittelabflüsse und hohe Kosten würden dem Unternehmen zu schaffen machenund im dritten Quartal die Bilanz verhagelt. Zudem sei die Performance der Fonds zuletzt mehr als dürftig gewesen. Auch im Vertrieb gebe es Probleme.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze DWS-Aktie: