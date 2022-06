Börsenplätze DWS-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs DWS-Aktie:

31,24 EUR -6,47% (01.06.2022, 10:36)



XETRA-Aktienkurs DWS-Aktie:

31,10 EUR -6,83% (01.06.2022, 10:22)



ISIN DWS-Aktie:

DE000DWS1007



WKN DWS-Aktie:

DWS100



Ticker-Symbol DWS-Aktie:

DWS



Kurzprofil DWS Group GmbH & Co. KGaA:



Die DWS Group (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100, Ticker-Symbol: DWS) ist einer der weltweit führenden Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von 928 Milliarden Euro (Stand: 31. Dezember 2021). Sie blickt auf mehr als 60 Jahre Erfahrung zurück und ist in Deutschland, Europa, Amerika und Asien für ihre exzellenten Leistungen bekannt. Weltweit vertrauen Kunden der DWS als Anbieter für integrierte Anlagelösungen. Sie wird über das gesamte Spektrum der Anlagedisziplinen hinweg als Quelle für Stabilität und Innovationen geschätzt.



Die DWS bietet Privatpersonen und Institutionen Zugang zu leistungsstarken Anlagekompetenzen in allen wichtigen Anlagekategorien sowie Lösungen, die sich an Wachstumstrends orientieren. Die vielfältige Expertise als Vermögensverwalter im Active-, Passive- und Alternatives-Geschäft sowie der starke Fokus auf Umwelt-, soziale und Governance-Faktoren ergänzen einander bei der Entwicklung gezielter Lösungskonzepte für Kunden. Das fundierte Know-how der Ökonomen, Research-Analysten und Anlageprofis werden im globalen CIO View zusammengefasst, der dem strategischen Anlageansatz als Leitlinie dient.



Die DWS möchte die Zukunft des Investierens gestalten. Dank ihrer rund 3.600 Mitarbeiter an Standorten in der ganzen Welt ist die DWS Group dabei lokal präsent und bildet gleichzeitig ein globales Team. (01.06.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - DWS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der DWS Group GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100, Ticker-Symbol: DWS) unter die Lupe.Der Greenwashing-Skandal bei der DWS Group schwelle schon seit letztem Sommer. In den USA und Deutschland seien Ermittlungen aufgenommen worden, News habe es seitdem aber praktisch keine gegeben. Nun gehe es Schlag auf Schlag.Gestern seien Räume der DWS Group und der Mutter Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000) in Frankfurt am Main von der Polizei durchsucht worden. Die Frankfurter Staatsanwaltschaft habe ihre Ermittlungen im Januar nach Medienberichten über Vorwürfe des Greenwashings bei nachhaltigen Produkten aufgenommen. Das habe die Behörde mitgeteilt.Die Ermittler hätten inzwischen "zureichende tatsächliche Anhaltspunkte" gefunden, wonach "entgegen der Angaben in Verkaufsprospekten von DWS-Fonds ESG-Faktoren nur in einer Minderheit der Investments tatsächlich berücksichtigt worden sind, in einer Vielzahl von Beteiligungen jedoch keinerlei Beachtung gefunden haben", so die Staatsanwaltschaft. Die Razzia richte sich gegen "bislang unbekannte Mitarbeiter und Verantwortliche der DWS".Die Razzia setze nun auch die Führungsetage der Deutschen Bank unter Druck, denn sie halte rund 80 Prozent an der DWS. Der Vizechef des Institutes, Karl Rohr, sei gleichzeitig Aufsichtsratschef bei dem Vermögensverwalter. Die Bafin solle sich bereits für Rohrs Rolle in der Angelegenheit interessieren, das berichte die Nachrichtenagentur Bloomberg. Doch das größte Problem habe DWS-CEO Asoka Wöhrmann.Der Skandal um vermeintlich nachhaltige Produkte bei der DWS Group weite sich aus. Damit könnte der Konzern der erste Fall sein, bei dem es um die strengere Regulierung von ESG-Anlagen gehe. Dieses Thema betreffe die komplette Branche. Was genau bei der DWS vorgefallen sei, müssten die Ermittlungen zeigen.Die DWS-Aktie sei keine laufende Empfehlung und derzeit spreche aufgrund der Ermittlungen auch nichts für einen Einstieg. Das positive Chartbild der letzten Wochen habe nun einen herben Schlag erhalten und den GD50 bei 33,54 Euro nach unten durchbrochen. Bei 32,40 Euro wartet der GD200, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link