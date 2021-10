Börsenplätze DWS-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs DWS-Aktie:

35,82 EUR 0,00% (07.10.2021, 12:18)



XETRA-Aktienkurs DWS-Aktie:

35,82 EUR +0,73% (07.10.2021, 12:03)



ISIN DWS-Aktie:

DE000DWS1007



WKN DWS-Aktie:

DWS100



Ticker-Symbol DWS-Aktie:

DWS



Kurzprofil DWS Group GmbH & Co. KGaA:



Die DWS Group (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100, Ticker-Symbol: DWS) ist einer der weltweit führenden Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von 793 Mrd. Euro (Stand: 31. Dezember 2020). Sie blickt auf über 60 Jahre Erfahrung zurück und genießt in Deutschland und Europa einen Ruf für exzellente Leistungen. Mittlerweile vertrauen Kunden weltweit der DWS als Anbieter für integrierte Anlagelösungen. Der Vermögensverwalter wird über das gesamte Spektrum der Anlagedisziplinen hinweg als Quelle für Stabilität und Innovationen geschätzt.



Die DWS bietet Privatpersonen und Institutionen Zugang zu leistungsstarken Anlagekompetenzen in allen wichtigen Anlagekategorien sowie Lösungen, die sich an Wachstumstrends orientieren. Die vielfältige Expertise als Vermögensverwalter im Active-, Passive- und Alternatives-Geschäft sowie der starke Fokus auf Umwelt-, soziale und Governance-Faktoren ergänzen einander bei der Entwicklung gezielter Lösungskonzepte für Kunden. Das fundierte Know-how der Ökonomen, Research-Analysten und Anlageprofis werden im globalen CIO View zusammengefasst, der dem strategischen Anlageansatz als Leitlinie dient.



Die DWS möchte die Zukunft des Investierens gestalten. Dank ihrer rund 3.500 Mitarbeiter an Standorten in der ganzen Welt ist die DWS Group dabei lokal präsent und bildet gleichzeitig ein globales Team. (07.10.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - DWS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Vermögensverwalters DWS Group GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100, Ticker-Symbol: DWS) unter die Lupe.Der Vermögensverwalter DWS Group sehe sich seit Wochen den Vorwürfen der Manipulation von Daten zur Nachhaltigkeit der Kapitalanlagen ausgesetzt, die Behörden würden in den USA und in Deutschland ermitteln. Eine erste interne Prüfung des Sachverhaltes habe keine Anhaltspunkte für ein Fehlverhalten ergeben. Nun sei eine weitere Überprüfung angekündigt worden. Die Analysten würden derweil verhalten optimistisch bleiben, die Aktie sei unterbewertet.Um sich gegenüber der US-Börsenaufsicht SEC bezüglich der Vorwürfe vertreten zu lassen, solle die DWS nun die Anwaltskanzlei Sullivan & Cromwell engagiert haben. Das berichte die Nachrichtenagentur Bloomberg. Außerdem sollten die Experten eine weitere interne Prüfung des Sachverhalts durchführen. Eine erste Analyse von PwC habe bereits kein Fehlverhalten aufdecken können.Die Mehrheit der Analysten scheine weiterhin nicht an langfristige Probleme für den Vermögensverwalter oder eine saftige Strafe zu glauben. Denn der Konsens sehe noch immer ein Potenzial von 24 Prozent, was einem Kursziel von 44,45 Euro entspreche. 20 der 22 Analysten, die die Aktie covern würden, würden unverändert zum Kauf raten.Optimistisch seien auch die Experten des Bankhaus Metzler, die ihre Empfehlung auf "buy" mit einem Kursziel von 43,00 Euro belassen hätten. Nach den Entwicklungen am Kapitalmarkt im dritten Quartal hätten sie unter anderem die Erwartungen für das verwaltete Vermögen angepasst. Insgesamt würden sie davon ausgehen, dass die DWS derzeit bei den Einnahmen Rückenwind vom Kapitalmarkt erhalte. Die Beschuldigungen einer früheren Managerin im Hinblick auf die Nachhaltigkeitsberichterstattung hätten aber Unsicherheit bedeutet.Solange warten risikobewusste Anleger mit einem Einstieg ab, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur DWS-Aktie. Charttechnisch spreche ebenfalls alles für Geduld. (Analyse vom 07.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link