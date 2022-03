Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Bericht des US-Energieministeriums über die Ölvorräte wurde heute um 15:30 Uhr veröffentlicht, so die Experten von XTB.- Ölvorräte: +4,34 Mio. Barrel vs. -0,9 Mio. Barrel erwartet (API: +3,75 Mio. Barrel)- Benzinvorräte: -3,62 Mio. Barrel vs. -1,4 Mio. Barrel erwartet (API: -3,8 Mio. Barrel)- Destillatvorräte: +0,33 Mio. Barrel vs. -1,7 Mio. Barrel erwartet (API: +0,9 Mio. Barrel)Die Ölpreise hätten nach der Veröffentlichung nachgegeben. Diese Abwärtsbewegung sei jedoch nicht durch den Bericht ausgelöst worden, sondern sei die Fortsetzung einer Abwärtsbewegung, die durch den Bericht der Financial Times ausgelöst worden sei, wonach die Ukraine und Russland einen Friedensplan ausarbeiten würden. WTI werde unter 93,50 USD pro Barrel gehandelt, während Brent unter 98 USD pro Barrel gefallen sei. In beiden Fällen handele es sich um Niveaus, die seit dem Beginn der russischen Invasion in der Ukraine nicht mehr erreicht worden seien. (16.03.2022/ac/a/m)