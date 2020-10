Tradegate-Aktienkurs DIC Asset-Aktie:

Kurzprofil DIC Asset AG:



Mit über 20 Jahren Erfahrung am deutschen Immobilienmarkt ist die DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4, WKN: A1X3XX, Ticker-Symbol: DIC) mit sechs Standorten regional in allen wichtigen deutschen Märkten vertreten und betreut 175 Objekte mit einem Marktwert von rund 7,1 Mrd. Euro (Stand: 30.06.2019). Die DIC Asset AG nutzt ihre eigene integrierte Immobilienmanagement-Plattform, um mit einem aktiven Asset-Management-Ansatz unternehmensweit Wertsteigerungspotenziale zu heben und Erträge zu steigern.



Im Bereich Commercial Portfolio (1,8 Mrd. Euro Assets under Management) agiert die DIC Asset AG als Eigentümer und Bestandshalter und erwirtschaftet kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieterträgen und der Wertoptimierung des eigenen Immobilienportfolios.



Im Bereich Institutional Business (5,3 Mrd. Euro Assets under Management) erwirtschaftet die DIC Asset AG Erträge aus der Strukturierung und dem Management von Investmentvehikeln mit attraktiven Ausschüttungsrenditen für internationale und nationale institutionelle Investoren.



Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert und im internationalen EPRA-Index für die bedeutendsten Immobilienunternehmen in Europa vertreten. (28.10.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - DIC Asset-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Immobiliengesellschaft DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4, WKN: A1X3XX, Ticker-Symbol: DIC).Das Unternehmen habe heute sehr gute Zahlen für die ersten neun Monate des Geschäftshjahres 2020 vorgelegt und zu einer Telefonkonferenz geladen. Der FFO sei um 6% auf knapp 73 Mio. Euro gestiegen, die Vermietungsleistung habe sogar um 72% zugelegt, wobei fast ein Viertel Neuvermietungen gewesen seien, was für die aktuelle Flächennachfrage und auch für die gute Qualität der Objekte spreche. Die von der Gesellschaft gehaltenen oder betreuten Assets seien steil um 19% auf 8,7 Mrd. Euro angestiegen. Der Adjusted NAV je Aktie, der auch das Institutionelle Geschäft berücksichtige, liege weiterhin klar über 21 Euro je Aktie, trotz der Dividendenzahlung im Juli und der höheren Aktienanzahl durch die Kapitalerhöhung im Januar. Das Unternehmen habe die Range für den für das Gesamtjahr prognostizierten FFO von 94 Mio. bis 96 Mio. Euro auf 95 Mio. bis 96 Mio. Euro leicht nach oben adjustiert. Die Analysten von SRC Research würden denken, dass vielleicht auch der Bereich von 96 Mio. Euro bis 98 Mio. Euro noch möglich sei, sollten die letzten zwei Monate des Jahres nicht durch signifikante Mietausfälle infolge der Pandemie geprägt sein.Die DIC Asset-Aktie sei weiter sehr stark unterbewertet und weit vom Inneren Wert entfernt.Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, bleiben jedenfalls in einer aktuellen Aktienanalyse nach Vorlage der Zahlen bei ihrem buy-Rating für die DIC Asset-Aktie und dem unveränderten Kursziel bei 20 Euro. Das Unternehmen biete extrem viel Qualität auf der Managment- und auf der Objektebene zu einem derzeit sehr günstigen Preis an. (Analyse vom 28.10.2020)Börsenplätze DIC Asset-Aktie:Xetra-Aktienkurs DIC Asset-Aktie:9,41 EUR -1,67% (28.10.2020, 17:35)