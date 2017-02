Tradegate-Aktienkurs DIC Asset-Aktie:

Kurzprofil DIC Asset AG:



Die 2002 etablierte DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4, WKN: A1X3XX, Ticker-Symbol: DIC) mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein Immobilienunternehmen mit Anlagefokus auf Gewerbeimmobilien in Deutschland und renditeorientierter Investitionspolitik. Die Investitionsstrategie der DIC Asset zielt auf die Weiterentwicklung eines qualitätsorientierten, ertragsstarken und regional diversifizierten Portfolios.



Das betreute Immobilienvermögen beläuft sich auf 216 Objekte mit einem Marktwert von 3,2 Mrd. EUR. Das Immobilienportfolio ist in zwei Segmente gegliedert: Das "Commercial Portfolio" (1,7 Mrd. EUR) umfasst Bestandsimmobilien mit langfristigen Mietverträgen und attraktiven Mietrenditen. Das Segment "Co-Investments" (1,5 Mrd. EUR) führt Fondsbeteiligungen (anteilig 1,2 Mrd. Euro), Joint Venture-Investments und Beteiligungen bei Projektentwicklungen zusammen. Eigene Immobilienmanagement-Teams an sechs Standorten an regionalen Portfolio-Schwerpunkten betreuen die Mieter direkt. Diese Marktpräsenz und -expertise schafft die Basis für den Erhalt und die Steigerung von Erträgen und Immobilienwerten. Die DIC Asset ist seit Juni 2006 im SDAX notiert und im internationalen EPRA -Index für die bedeutendsten Immobilienunternehmen in Europa vertreten. (28.02.2017/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - DIC Asset-Aktienanalyse der Aktienexperten von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen die Aktie des Immobilienunternehmens DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4, WKN: A1X3XX, Ticker-Symbol: DIC) in ihrer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In den letzten Jahren habe DIC Asset in Bezug auf zentrale Kennzahlen keine Fortschritte erzielt. Das sei auch 2016 nicht anders gewesen. Obwohl das Unternehmen seine Ziele habe übererfüllen können, hätten sich die Funds from Operations (FFO) von 49 auf 47 Mio. Euro reduziert, der NAV sei von 884 auf 880 Mio. Euro zurückgegangen, das seien 12,83 Euro je Aktie (Vorjahr: 12,89 Euro). Die Erosion in diesem Bereich sei ein Hauptgrund für die Underperformance der Aktie. Doch Besserung sei in Sicht: Der Ausbau des Dienstleistungsgeschäfts mit Fonds und eine umfangreiche Refinanzierung zu günstigen Konditionen würden 2017 prognosegemäß für substanzielle Fortschritte sorgen. Die FFO sollten auf 57 bis 60 Mio. Euro kräftig steigen. Zusammen mit der von 0,37 auf 0,40 Euro angehobenen Ausschüttung, die für eine attraktive Dividendenrendite von 4,3% sorge, schaffe das Aufwärtspotenzial für die DIC Asset-Aktie - trotz des Risikos eines langsameren Mietwachstums in Deutschland.Wir erwägen eine Aufstockung der Position im Musterdepot, so die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" in ihrer aktuellen Aktienanalyse zur DIC Asset-Aktie. (Ausgabe 7 vom 25.02.2017)Xetra-Aktienkurs DIC Asset-Aktie:9,40 EUR -0,10% (27.02.2017, 17:35)