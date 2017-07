Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Zu den neuen Arbeitsmarktzahlen für den Monat Juni sagte DGB-Vorstandsmitglied StefanKörzell am Freitag in Berlin:glänzt: Die Zunahme prekärer Arbeit und die Tatsache, dass immer mehr Menschen löchrigeErwerbsbiographien haben, begünstigen das Risiko der Altersarmut. Das gilt inbesondere inKombination mit den in der Vergangenheit beschlossenen Rentenkürzungen, die in der Zukunftrichtig durchschlagen werden. Hier muss sofort umgesteuert werden: Durch die Stabilisierungdes Rentenniveaus und durch gezielte Förderung der Langzeitarbeitslosen, die auch endlicheine Chance auf dem Arbeitsmarkt bekommen müssen.Zudem braucht es eine Stärkung der Tarifbindung und soziale Mindeststandards, die auchkontrolliert werden. Dabei muss die öffentliche Hand mit gutem Beispiel voran gehen. Diegeplante Abschaffung der Landesmindestlöhne bzw. Vergabemindestlöhne in einigenBundesländern ist da absolut kontraproduktiv. Es geht auch anders: Berlin erhöht denMindestlohn für Auftragnehmer bei öffentlichen Vergaben von 8,50 auf 9,00 Euro.Es ist eine Frage der sozialen Gerechtigkeit und der ökonomischen Vernunft, auch diejenigenauf dem Arbeitsmarkt mitzunehmen, die nicht im Licht der derzeit guten Statistik stehen."(Pressemitteilung vom 30.06.2017) (03.07.2017/ac/a/m)