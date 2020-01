Die FMR Frankfurt Main Research AG hat mit der Oddo Seydler Bank AG einen Kooperationsvertrag geschlossen, auf dessen Grundlage sie diese Finanzanalyse erstellt. Die Oddo Seydler Bank AG wiederum handelt im Auftrag der Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind.



Die Oddo Seydler Bank AG, oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen, oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person:



(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen;

(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.



Börsenplätze DFV Deutsche Familienversicherung-Aktie:



Xetra-Aktienkurs DFV Deutsche Familienversicherung-Aktie:

19,348 EUR +6,58% (10.01.2020, 15:56)



Tradegate-Aktienkurs DFV Deutsche Familienversicherung-Aktie:

19,408 EUR -0,22% (10.01.2020, 16:00)



ISIN DFV Deutsche Familienversicherung-Aktie:

DE000A2NBVD5



WKN DFV Deutsche Familienversicherung-Aktie:

A2NBVD



Ticker-Symbol DFV Deutsche Familienversicherung-Aktie:

DFV



Kurzprofil DFV Deutsche Familienversicherung AG:



Die DFV Deutsche Familienversicherung AG (ISIN: DE000A2NBVD5, WKN: A2NBVD, Ticker-Symbol: DFV), das erste börsennotierte Insurtech-Unternehmen Europas, wurde 2007 als Versicherungs-Start-up mit dem Ziel gegründet, Versicherungsprodukte anzubieten, die Menschen wirklich brauchen und sofort verstehen ("Einfach.Vernünftig"). Die DFV Deutsche Familienversicherung AG ist für ihre vielfach ausgezeichneten Krankenzusatzversicherungen (Zahn-, Kranken-, Pflegezusatzversicherung) sowie Unfall- und Sachversicherungen bekannt. Auf Basis des hochmodernen und skalierbaren, in-house entwickelten IT-Systems setzt das Unternehmen mit durchweg digitalen Produktdesigns sowie der Abschlussmöglichkeit über digitale Sprachassistenten neue Maßstäbe in der Versicherungsbranche. Weitere Informationen unter: www.deutsche-familienversicherung.de. (10.01.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - DFV Deutsche Familienversicherung-Aktienanalyse von FMR Research:Enid Omerovic und Marcus Silbe, Analysten von FMR Research, bestätigen die Kaufempfehlung für die Aktie der DFV Deutsche Familienversicherung AG (ISIN: DE000A2NBVD5, WKN: A2NBVD, Ticker-Symbol: DFV).Gebuchte Bruttoprämien, akquirierte Versicherungsverträge und EBT: Die DFV habe heute bekannt gegeben, dass der erwartete Verlust für 2019e (FMRe: -9,6 Mio. Euro; Konsens: -9,9 Mio. Euro) auf Basis vorläufiger Zahlen deutlich geringer als erwartet (-9 bis -11 Mio. Euro) ausfallen werde. Das Management rechne nun mit einem Vorsteuerverlust von rund -4,5 Mio. Euro.Gleichzeitig habe die Gesellschaft ihr Wachstumsziel von +100.000 neu akquirierten Versicherungsverträgen erreicht, was angesichts der Tatsache, dass neu akquirierte Versicherungskunden im ersten Jahr aufgrund von Kundenakquisitionskosten (12 Monatsbeiträge pro Kunde) Verluste generieren würden, durchaus beeindruckend sei. Darüber hinaus habe die Gesellschaft berichtet, dass die gebuchten Bruttoprämien mit 91 Mio. Euro (+37%) ebenfalls über den bisherigen Analystenerwartungen gelegen hätten (FMRe: 86,2 Mio. Euro).Hauptgründe für die besser als erwartete operative Entwicklung seien nach Angaben der Gesellschaft ein starkes Kapitalanlageergebnis (FMRe: 0 Mio. Euro), unter den Erwartungen liegende Abschlusskosten (FMRe: 35 Mio. Euro) und geringe Bestandsstornos gewesen.Angepasste Schätzungen für 2019/Schätzungen ab 2020e unverändert: Aufgrund der starken Geschäftsentwicklung in Q4/19e habe FMR die Schätzungen für 2019e entsprechend angepasst. Für die gebuchten Bruttoprämien würden nun 90,8 Mio. Euro erwartet. Das erwartete Kapitalanlageergebnis steige von Null auf 1,43 Mio. Euro. In Kombination mit geringeren Kundenakquisitionskosten (vorher 35 Mio. Euro; jetzt 32,5 Mio. Euro) verbessere sich das Ergebnis vor Steuern auf -4,5 Mio. Euro.Auf Basis der aktualisierten Schätzungen errechne sich nach dem DCF-Modell der Analysten ein neuer fairer Wert von 18,00 Euro je Aktie (vorher: 17,62 Euro je Aktie). Die Peer Group zeige einen fairen Wert von 25,71 Euro je Aktie (vorher: 22,67 Euro je Aktie) an. Die Analysten würden beide Wertindikatoren gleichgewichten und ein neues Kursziel von 22,00 Euro je Aktie ableiten (alt: 20,00 Euro).Unser Rating bleibt unverändert, da wir die DFV Deutsche Familienversicherung-Aktie weiterhin zum Kaufen empfehlen, so Enid Omerovic und Marcus Silbe, Analysten von FMR Research. (Analyse vom 10.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: