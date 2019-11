Die Oddo Seydler Bank AG, oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen, oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person:



Kurzprofil DFV Deutsche Familienversicherung AG:



Die DFV Deutsche Familienversicherung AG (ISIN: DE000A2NBVD5, WKN: A2NBVD, Ticker-Symbol: DFV), das erste börsennotierte Insurtech-Unternehmen Europas, wurde 2007 als Versicherungs-Start-up mit dem Ziel gegründet, Versicherungsprodukte anzubieten, die Menschen wirklich brauchen und sofort verstehen ("Einfach.Vernünftig"). Die DFV Deutsche Familienversicherung AG ist für ihre vielfach ausgezeichneten Krankenzusatzversicherungen (Zahn-, Kranken-, Pflegezusatzversicherung) sowie Unfall- und Sachversicherungen bekannt. Auf Basis des hochmodernen und skalierbaren, in-house entwickelten IT-Systems setzt das Unternehmen mit durchweg digitalen Produktdesigns sowie der Abschlussmöglichkeit über digitale Sprachassistenten neue Maßstäbe in der Versicherungsbranche. Weitere Informationen unter: www.deutsche-familienversicherung.de. (18.11.2019/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - DFV Deutsche Familienversicherung-Aktienanalyse von FMR Research:Enid Omerovic und Marcus Silbe, Analysten von FMR Research, bestätigen die Kaufempfehlung für die Aktie der DFV Deutsche Familienversicherung AG (ISIN: DE000A2NBVD5, WKN: A2NBVD, Ticker-Symbol: DFV).Anhaltendes Wachstum: Die DFV Deutsche Familienversicherung AG habe heute ihre 9M/19-Zahlen veröffentlicht. Das Frankfurter Insurtech habe seine Jahresprognose für 2019 bestätigt und erwarte weiterhin einen Zuwachs von +100.000 neu abgeschlossenen Versicherungsverträgen (FMRe. +80.000). Gleichzeitig erwarte das Unternehmen weiterhin ein EBT zwischen -9 Mio. Euro und -11 Mio. Euro (FMRe: -9,6 Mio. Euro).Gewinnung von Neuverträgen: Nach neun Monaten sei das Neugeschäftsvolumen um 82,4% auf 70.539 Verträge gestiegen, wobei das Wachstum vor allem durch das Krankenzusatzgeschäft (65.045 Neuverträge; +75,4%) getragen worden sei. Im Sachversicherungssegment seien 5.494 Neuverträge (+244,5%) generiert worden, wobei Tierversicherungen hierzu mit 1.960 Verträgen beitragen hätten.Zum 30.09.2019 sei der gesamte Versicherungsbestand um 9% auf 495.972 Verträge angewachsen (31.12.2018: 454.964). Die Analysten würden erwarten, dass der Gesamtbestand Ende 2019e auf 499.380 ansteige. Hierin spiegele sich auch der abnehmende Vertragsbestand im Segment der Sachversicherungen wider.Gesamte Bruttoprämien: Infolge von Bestandsstornos wachse der Gesamtbestand an Versicherungsverträgen langsamer als die neu akquirierten Verträge. Wie bereits in den vorangegangenen Updates der Analysten erwähnt, sei diese laufende Vertragsbestandsänderung jedoch mit steigenden durchschnittlichen Prämien pro Vertrag verbunden. Beispielsweise habe das Unternehmen bis 9M/18 ein Prämienvolumen von 11,4 Mio. Euro mit 38.681 Verträge generiert (durchschnittliche Prämie pro gewonnenem Vertrag: 295,0 Euro). In den ersten neun Monaten 2019 habe die DFV 70.539 Neuverträge mit einem Gesamtprämienvolumen von 22,8 Mio. Euro gewonnen (durchschnittliche Prämie pro gewonnenem Vertrag: 323,7 Euro; +9,7% YoY).Enid Omerovic und Marcus Silbe, Analysten von FMR Research, bestätigen ihre Kaufempfehlung für die DFV Deutsche Familienversicherung-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 15,00 EUR. Das derzeit niedrige durchschnittliche tägliche Handelsvolumen verhindert jedoch, dass die Aktie die Bewertungslücke schließt. Solange das Volumen auf diesem Niveau bleibt, bleibt das Aufwärtspotenzial begrenzt. (Analyse vom 15.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Die FMR Frankfurt Main Research AG hat mit der Oddo Seydler Bank AG einen Kooperationsvertrag geschlossen, auf dessen Grundlage sie diese Finanzanalyse erstellt. Die Oddo Seydler Bank AG wiederum handelt im Auftrag der Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind.