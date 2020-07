"Der Aktionär" habe die DFV-Aktie Anfang des Jahres in Ausgabe 02/20 als "Hot-Stock" bei Kursen um 16 Euro vorgestellt. Anleger nutzen den jüngsten Kurssprung, um erste Gewinne einzustreichen, so Michael Schröder. Beim Rest laute das neue Ziel 30 Euro. Der Stopp werde auf 21,50 Euro nachgezogen. (Analyse vom 03.07.2020)



Kurzprofil DFV Deutsche Familienversicherung AG:



Die DFV Deutsche Familienversicherung AG (ISIN: DE000A2NBVD5, WKN: A2NBVD, Ticker-Symbol: DFV), das erste börsennotierte Insurtech-Unternehmen Europas, wurde 2007 als Versicherungs-Start-up mit dem Ziel gegründet, Versicherungsprodukte anzubieten, die Menschen wirklich brauchen und sofort verstehen ("Einfach.Vernünftig"). Die DFV Deutsche Familienversicherung AG ist für ihre vielfach ausgezeichneten Krankenzusatzversicherungen (Zahn-, Kranken-, Pflegezusatzversicherung) sowie Unfall- und Sachversicherungen bekannt. Auf Basis des hochmodernen und skalierbaren, in-house entwickelten IT-Systems setzt das Unternehmen mit durchweg digitalen Produktdesigns sowie der Abschlussmöglichkeit über digitale Sprachassistenten neue Maßstäbe in der Versicherungsbranche. Weitere Informationen unter: www.deutsche-familienversicherung.de (03.07.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - DFV Deutsche Familienversicherung-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der DFV Deutsche Familienversicherung AG (ISIN: DE000A2NBVD5, WKN: A2NBVD, Ticker-Symbol: DFV) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das Versicherungs-Start-up Lemonade habe ein fulminantes Debüt an der US-Börse gefeiert. Nach einem Ausgabepreis von 29 Dollar seien die Papiere bei 69,41 Dollar aus dem Handel gegangen - ein Plus von 140 Prozent. Positiver Nebeneffekt: Das IPO habe auch den "Aktionär"-Hot-Stock DFV Deutsche Familienversicherung in deutlich höhere Kursregionen geschoben.Zum Ausgabepreis sei Lemonade mit rund 1,6 Milliarden Dollar bewertet worden, zum ersten Kurs seien es schon 2,75 Milliarden Dollar gewesen, am Ende habe ein Börsenwert von 3,8 Milliarden Dollar zu Buche gestanden. Hauptaktionär sei der japanische Technologieinvestor Softbank (Anteil: 27,3 Prozent).Was mache Lemonade? Die Amerikaner würden über eine eigene Versicherungslizenz verfügen und böten Haftpflicht- und Hausratsversicherungen an - aber ohne Makler oder Vertreter, nur über das Internet oder über eine App. Dazu seien bei dem sogenannten Insurtech alle notwendigen Prozesse digitalisiert worden. Die Risikosituation des Versicherten werde dank künstlicher Intelligenz innerhalb kürzester Zeit analysiert. Für eine Deckungszusage würden die Algorithmen dem Vernehmen nach nur 90 Sekunden brauchen, für die Schadenabwicklung drei Minuten. Das Gros der Kunden sei unter 35 Jahre alt.Lemonade wachse rasant, schreibe aber noch rote Zahlen. Das gelte auch für den heimischen Branchenvertreter DFV Deutsche Familienversicherung (Börsenwert: 345 Millionen Euro). Die Entwicklung von Lösungen für Zahn-, Kranken- und Pflegezusatzversicherungen zähle zu den Kernkompetenzen des Unternehmens. Außerdem biete die DFV auch Schaden- und Unfall- sowie verschiedene Sachversicherungen.Fakt sei: Beide Insurtechs würden die Versicherungsbranche aufmischen wollen. Das Lemonade-IPO habe den DFV-Kurs in den letzten Tagen deutlich angeschoben. Während die DFV an der Börse gerade mal mit dem gut dreifachen Jahresumsatz bewertet werde, komme Lemonade auf eine mehr als 16fache Umsatzbewertung.Warum werde ein Versicherungs-Startup aus den USA um ein Vielfaches von einem bewertet, das den Break-even in Sichtweite habe? Die Wahrheit liege vermutlich in der Mitte. Lemonade sei zu teuer und die DFV-Aktie könnte die jüngste Aufwärtsbewegung - der Kurs habe in den letzten Tagen über 40 Prozent an Wert zugelegt - noch bis in den Bereich um 30 Euro fortsetzen.