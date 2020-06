(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen;

Börsenplätze DFV Deutsche Familienversicherung-Aktie:



Xetra-Aktienkurs DFV Deutsche Familienversicherung-Aktie:

22,85 EUR +6,70% (26.06.2020, 16:21)



Tradegate-Aktienkurs DFV Deutsche Familienversicherung-Aktie:

22,565 EUR +3,68% (26.06.2020, 16:38)



ISIN DFV Deutsche Familienversicherung-Aktie:

DE000A2NBVD5



WKN DFV Deutsche Familienversicherung-Aktie:

A2NBVD



Ticker-Symbol DFV Deutsche Familienversicherung-Aktie:

DFV



Kurzprofil DFV Deutsche Familienversicherung AG:



Die DFV Deutsche Familienversicherung AG (ISIN: DE000A2NBVD5, WKN: A2NBVD, Ticker-Symbol: DFV), das erste börsennotierte Insurtech-Unternehmen Europas, wurde 2007 als Versicherungs-Start-up mit dem Ziel gegründet, Versicherungsprodukte anzubieten, die Menschen wirklich brauchen und sofort verstehen ("Einfach.Vernünftig"). Die DFV Deutsche Familienversicherung AG ist für ihre vielfach ausgezeichneten Krankenzusatzversicherungen (Zahn-, Kranken-, Pflegezusatzversicherung) sowie Unfall- und Sachversicherungen bekannt. Auf Basis des hochmodernen und skalierbaren, in-house entwickelten IT-Systems setzt das Unternehmen mit durchweg digitalen Produktdesigns sowie der Abschlussmöglichkeit über digitale Sprachassistenten neue Maßstäbe in der Versicherungsbranche. Weitere Informationen unter: www.deutsche-familienversicherung.de. (26.06.2020/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - DFV Deutsche Familienversicherung-Aktienanalyse von FMR Research:Enid Omerovic und Marcus Silbe, Analysten von FMR Research, bestätigen in einer aktuellen Aktienanalyse ihre Kaufempfehlung für die Aktie der DFV Deutsche Familienversicherung AG (ISIN: DE000A2NBVD5, WKN: A2NBVD, Ticker-Symbol: DFV) und erhöhen das Kursziel von 22 auf 24 Euro.Lemonade-IPO rücke deutschen Versicherungsmarkt in den Fokus: Anfang Juni habe die US-amerikanische Lemonade Pläne für ein IPO bekannt gegeben. Das 2016 gegründete Insurtech sei auf dem Heimatmarkt zwischen 2017-19 rasant gewachsen (CAGR: +259%). Angedacht sei mit dem Listing ca. 260 Mio. USD an Kapital aufzunehmen, das unter anderem für den Eintritt in den europäischen Versicherungsmarkt (zunächst Deutschland und die Niederlande) eingesetzt werden solle. Während Investoren die von Lemonade bei früheren Finanzierungsrunden aufgerufenen Bewertungen bislang nicht für einen Bewertungsvergleich mit der DFV herangezogen hätten, scheine der geplante europäische Markteintritt und Börsengang des US-Peers nun die Korrelation zu erhöhen. Grund hierfür könnte die Attraktivität des deutschen Versicherungsmarktes sein, der von Lemonade als Ausgangspunkt für seine europäische Expansionsstrategie ausgewählt worden sei. Auch könnten Investoren mit der transparenteren Veröffentlichung von Finanzzahlen die Kosten des Wachstums als Anlass für eine Neubewertung genommen haben. Die DFV-Aktie habe nach der Ankündigung des Börsengangs um mehr als 20% zugelegt.Kosten des Wachstums: Dass das historische CAGR (2017-19: +259%) von Lemonade weit über dem entsprechenden Wert der DFV liege sei richtig. Doch während Lemonade gerade erst für den Einstieg in den deutschen Versicherungsmarkt ansetze, würden Marktbeobachter der DFV für die nächsten Jahre einen Anstieg der gebuchten Bruttoprämien in Deutschland von rund 40% zutrauen (CAGR 2019-22e: FMRe = +39,3%/Konsens ohne FMR = +44,3%). Würde Lemonade in Deutschland genauso schnell wachsen wie zwischen 2017-19 läge der erwartete Faktor für die Wachstumsdifferenz (259%/44%) bei 5,9x. Basierend auf einer Bewertung von 1.5 Mrd. USD für Lemonade leite sich hieraus ein konservativ errechneter Unternehmenswert der DFV von rund 254 Mio. Euro ab. Dabei müsse Lemonade im Vergleich zur DFV deutlich mehr Geld in die Hand nehmen, um zu wachsen. In 2019 hätten die Vertriebskosten von Lemonade bei 89,1 Mio. USD (DFV: 33 Mio. Euro) gelegen, wobei Bruttoprämien von 116 Mio. USD (DFV: 90,9 Mio. Euro) erwirtschaftet worden seien. Sowohl das erwartete Wachstum als auch die assoziierten Kosten des Wachstums würden hiernach eine weitere Aufwertung der DFV begünstigen.Das DCF-Modell der Analysten von FMR Research weise einen fairen Wert von 22,06 Euro pro Aktie aus, während die Vergleichsgruppe 27,55 Euro pro Aktie angebe. Sie würden den Durchschnitt nehmen und ein neues Kursziel bei 24 Euro pro Aktie (vorher: 22 Euro) setzen.Die FMR Frankfurt Main Research AG hat mit der Oddo Seydler Bank AG einen Kooperationsvertrag geschlossen, auf dessen Grundlage sie diese Finanzanalyse erstellt. Die Oddo Seydler Bank AG wiederum handelt im Auftrag der Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind.Die Oddo Seydler Bank AG, oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen, oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person: