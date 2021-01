(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.



Börsenplätze DFV Deutsche Familienversicherung-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs DFV Deutsche Familienversicherung-Aktie:

13,85 EUR +1,88% (05.01.2021, 11:34)



XETRA-Aktienkurs DFV Deutsche Familienversicherung-Aktie:

14,064 EUR +1,84% (05.01.2021, 11:19)



ISIN DFV Deutsche Familienversicherung-Aktie:

DE000A2NBVD5



WKN DFV Deutsche Familienversicherung-Aktie:

A2NBVD



Ticker-Symbol Deutschland DFV Deutsche Familienversicherung-Aktie:

DFV



Kurzprofil DFV Deutsche Familienversicherung AG:



Die DFV Deutsche Familienversicherung AG (ISIN: DE000A2NBVD5, WKN: A2NBVD, Ticker-Symbol Deutschland: DFV), das erste börsennotierte Insurtech-Unternehmen Europas, wurde 2007 als Versicherungs-Start-up mit dem Ziel gegründet, Versicherungsprodukte anzubieten, die Menschen wirklich brauchen und sofort verstehen ("Einfach.Vernünftig"). Die DFV Deutsche Familienversicherung AG ist für ihre vielfach ausgezeichneten Krankenzusatzversicherungen (Zahn-, Kranken-, Pflegezusatzversicherung) sowie Unfall- und Sachversicherungen bekannt. Auf Basis des hochmodernen und skalierbaren, in-house entwickelten IT-Systems setzt das Unternehmen mit durchweg digitalen Produktdesigns sowie der Abschlussmöglichkeit über digitale Sprachassistenten neue Maßstäbe in der Versicherungsbranche. Weitere Informationen unter: www.deutsche-familienversicherung.de. (05.01.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - DFV Deutsche Familienversicherung-Aktienanalyse von FMR Research:Enid Omerovic, Analyst von FMR Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der DFV Deutsche Familienversicherung AG (ISIN: DE000A2NBVD5, WKN: A2NBVD, Ticker-Symbol Deutschland: DFV) von "kaufen" auf "halten" herab.Deutlicher Abverkauf nach Ausscheiden aus CareFlex-Konsortium: Knapp ein Jahr nach Bekanntgabe des Abschlusses der ersten branchenweiten, arbeitgeberfinanzierten Pflegezusatzversicherung (CareFlexChemie) scheide die DFV aus dem Konsortium aus. Anstatt des avisierten Bestandswachstums von 70 Mio. Euro brutto in 2021 zuzüglich des finanziellen Ausgleichs für das Produktmanagement und die Bestandsführung würden dem Unternehmen als Rückversicherer der Barmenia im gleichen Zeitraum in Summe 40 Mio. Euro zufließen. Da die DFV nun auch nicht mehr für die Abwicklung verantwortlich sei würden zwar CareFlex-bedingte Aufwendungen entfallen. Allerdings stelle sich die Frage, inwieweit die durch den erwarteten Start von CareFlex ausgelösten Investitionen in Personal und IT-Kapazitäten die operative Kostenstruktur verändert hätten.Profitabilität jetzt erst für 2022 erwartet: Wie in der gestrigen Telefonkonferenz verkündet, rechne das DFV-Management nun nicht mehr damit, 2021 die Gewinnzone zu erreichen. Weitergehende Informationen zu den finanziellen Auswirkungen des geplatzten CareFlex-Deals sollten mit Bekanntgabe der vorläufigen Geschäftszahlen für 2020 am 21.01.2021 bekannt gegeben werden. Omerovic habe bislang für 2021e mit Bruttoprämien von 173,9 Mio. Euro, verdienten Nettobeiträgen von 84,3 Mio. Euro und einem EBIT von 7,4 Mio. Euro gerechnet.Den CareFlex-Deal habe Omerovic bislang mit zusätzlichen Bruttoprämien von +35 Mio. Euro in 2021e und +70 Mio. Euro in 2022e berücksichtigt. Bezogen auf die verdienten Nettoprämien hätten die positiven CareFlex-Effekte bei +14,8 Mio. Euro in 2021e und +27,6 Mio. Euro in 2022e gelegen. Für das EBIT habe Omerovic bislang positive Effekte von +3,5 Mio. Euro in 2021e und +5,15 Mio. Euro in 2022e erwartet. Er bereinige seine Schätzungen um diese Werte und rechne gleichzeitig die von ihm antizipierten finanziellen Effekte aus der Rückversicherung dagegen. Für die Bruttoprämien erwarte Omerovic nun 148,9 Mio. Euro (vorher: 173,9 Mio. Euro) in 2021e und 200,6 Mio. Euro (vorher: 245,6 Mio. Euro) in 2022e. Die verdienten Nettobeiträge würden sich auf 72,2 Mio. Euro (vorher: 84,3 Mio. Euro) in 2021e und 94,3 Mio. Euro (vorher: 115,4 Mio. Euro) in 2022e reduzieren. Die EBIT-Schätzungen des Analysten würden deutlich auf -2,4 Mio. Euro (vorher: 7,4 Mio. Euro) in 2021e und 1,8 Mio. Euro (vorher: 10,9 Mio. Euro) in 2022e sinken.Die FMR Frankfurt Main Research AG hat mit der Oddo Seydler Bank AG einen Kooperationsvertrag geschlossen, auf dessen Grundlage sie diese Finanzanalyse erstellt. Die Oddo Seydler Bank AG wiederum handelt im Auftrag der Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind.Die Oddo Seydler Bank AG, oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen, oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person:(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen;