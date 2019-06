Börsenplätze DEWB-Aktie:



Börse Stuttgart-Aktienkurs DEWB-Aktie:

1,22 EUR 0,00% (04.06.2019, 10:04)



ISIN DEWB-Aktie:

DE0008041005



WKN DEWB-Aktie:

804100



Ticker-Symbol DEWB-Aktie:

EFF



Kurzprofil Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB):



Als börsennotierte Beteiligungsgesellschaft unterstützt die DEWB (ISIN: DE0008041005, WKN: 804100, Ticker-Symbol: EFF) wachstumsstarke mittelständische Technologieunternehmen mit Eigenkapital, Expertise in der Unternehmensentwicklung und ihrem Branchen-Netzwerk. Der Investitionsfokus liegt in den zukunftsträchtigen Bereichen Photonik und Sensorik sowie deren Anwendungsfeldern in der Produktions- und Automatisierungstechnik und angrenzenden Bereichen. Investoren in die DEWB-Aktie erschließen sich das hohe Wertschöpfungspotenzial dieser Schlüsseltechnologien des 21. Jahrhunderts: Entdecke das Licht.



Seit 1997 hat die DEWB über 360 Mio. Euro in 59 Unternehmen investiert und bei 43 Exits, darunter acht Börsengängen, mehr als 465 Mio. Euro realisiert. Das aktuelle Beteiligungsportfolio der DEWB umfasst sieben Unternehmen aus den Bereichen Photonik und Sensorik sowie Biotechnologie und IT. (04.06.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - DEWB-Aktienanalyse von Aktienanalyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB) (ISIN: DE0008041005, WKN: 804100, Ticker-Symbol: EFF) weiterhin spekulativ zu kaufen.Mit der Neuausrichtung auf den Bereich "Digital Finance" habe DEWB im letzten Jahr den Grundstein für das künftige Wachstum gelegt. Der im März 2018 erworbenen Beteiligung an der Lloyd Fonds AG komme dabei eine Schlüsselfunktion für die weitere Entwicklung zu. Die Gesellschaft vollziehe gerade einen Wandel von einem Anbieter geschlossener Fonds zu einem Asset-Manager mit den drei Standbeinen Publikumsfonds, digitales Portfoliomanagement und Vermögensverwaltung. Gehe die neue Strategie auf, werde Lloyd stark wachsen und perspektivisch auch eine Dividende ausschütten, mit der DEWB bei planmäßigem Verlauf die Strukturkosten decken und auch ohne ertragreiche Exits einen Überschuss erwirtschaften könnte.Darüber hinaus plane die Beteiligungsgesellschaft weitere Zukäufe, die im Idealfall auch gewisse Synergien zum Geschäft von Lloyd bieten würden. Einen Finanzierungsbeitrag für den Ausbau des Portfolios solle die Veräußerung von bestehenden Beteiligungen leisten, die nicht mehr zum neuen Fokus passen würden. Insbesondere bei MueTec traue der Analyst DEWB einen hohen Erlös im zweistelligen Millionenbereich zu, aber auch das Anteilspaket an LemnaTec siedle er zumindest im mittleren einstelligen Bereich an.Erfolgreiche Exits und weitere Fortschritte im neuen Kerngeschäft sollten die Aktie nach der jüngsten Korrektur wieder beflügeln.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link