Kurzprofil DEUTZ AG:



Die DEUTZ AG (ISIN: DE0006305006, WKN: 630500, Ticker-Symbol: DEZ, Nasdaq OTC-Symbol: DEUZF) steht seit seiner Gründung im Jahr 1864 für Pioniergeist, Leidenschaft und Innovationskraft. Das Kölner Unternehmen ist Vorreiter in der Entwicklung umweltfreundlicher und effizienter Antriebstechnologien. Die kundenspezifischen Lösungen von DEUTZ bieten nachhaltig hohe Qualität und zuverlässige Leistung bei wirtschaftlichen Gesamtkosten. DEUTZ will als führender unabhängiger Anbieter im Premiumsegment der Innovationstreiber für marktgerechte Technologien sein. Das Unternehmen bietet seinen Kunden nicht nur Motoren, sondern auch komplette Systemlösungen und umfassende Servicedienstleistungen. (10.09.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - DEUTZ-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Motorenbauers DEUTZ AG (ISIN: DE0006305006, WKN: 630500, Ticker-Symbol: DEZ, Nasdaq OTC-Symbol: DEUZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aussicht auf nachhaltige Geschäftsbelebung und ein klimaneutraler Wasserstoffmotor, der im Prinzip wie ein klassischer Ottomotor funktioniere: Der Motorenhersteller DEUTZ liege voll im Trend. Das zeige sich auch in der Kursentwicklung. Der Aufwärtstrend sei intakt. Analysten würden ebenfalls den Daumen heben. Eine Bestandsaufnahme.DEUTZ habe 2020 unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie gelitten. Doch die operative Talsohle scheine durchschritten. Die hohe Nachfrage nach Landmaschinen und mobilen Arbeitsmaschinen treibe den Absatz von entsprechenden Motoren. Neben der Erholung der Endmärkte sorge eine erfolgreiche Umsetzung der China-Strategie für Fantasie. Die Expansion in Asien liege dem Vernehmen nach sowohl vom Zeitplan als auch vom Budget her im Plan - und helfe auch, den aktuellen Engpass bei der Materialversorgung abzufedern.Zudem habe Vorstand Frank Hiller die Zeichen der Zeit rechtzeitig erkannt, denn der Trend zu klimaneutralen Antrieben mache auch vor der Nutzfahrzeugbranche nicht halt. Vor vier Jahren sei daher mit Torqeedo ein Spezialist für elektrische Bootsmotoren gekauft worden. 2019 sei der Batteriespezialist Futavis übernommen worden. Ab 2024 solle ein Wasserstoffmotor in Serie gehen, bei dem Wasserstoff nicht in einer Brennstoffzelle zu Strom umgewandelt, sondern direkt verbrannt werde.Vorteil: Wasserstoffmotoren hätten zwar kein hohes Drehmoment, könnten aber große Massen bewegen und dürften damit vor allem im Schienenverkehr eingesetzt werden. Anfang 2022 solle aber zunächst ein Stromerzeugungsaggregat betrieben werden, ehe es dann auf die Schiene gehe.Besonders interessant: Experten würden davon ausgehen, dass baugleiche Modelle in der Nutzfahrzeugbranche in Zukunft mit verschiedenen Antrieben betrieben werden könnten - dass also Wasserstoffmotoren sowie batterieelektrische und brennstoffzellenbasierte E-Motoren parallel verbaut würden. Die beste aller Welten für DEUTZ, in der die Entwicklung eines klassischen Dieselmotors bald keinen Platz mehr haben werde.Die Prognosen für das laufende Jahr seien bereits hochgesetzt worden, eine weitere Nachbesserung im letzten Jahresviertel werde in Finanzkreisen bereits diskutiert. Das eingeleitete Transformationsprogramm sollte seine volle Wirkung dann ab dem kommenden Jahr entfalten. Bei einem Umsatzanstieg auf 1,81 Milliarden (2021e: 1,57 Milliarden Euro) dürfte das EBIT auf über 100 Millionen Euro (2021e: 27,8 Millionen Euro) anziehen. Daraus würde eine Marge von 5,5 Prozent resultieren. Bis 2023/24 solle diese auf sieben bis acht Prozent gesteigert werden.Bei den Analysten liege die Aktie voll im Trend: Sechs Experten würden zum Kauf der Aktie raten. Das durchschnittliche Kursziel betrage 8,97 Euro, das Spitzenziel komme mit 12 Euro von Hauck & Aufhäuser. Zeigt die breite, klimaneutrale Aufstellung die gewünschte Wirkung und nimmt die Rentabilität wie geplant zu, dann dürfte die DEUTZ-Aktie ihren Aufwärtstrend noch eine Weile fortsetzen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.09.2021)