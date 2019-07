Xetra-Aktienkurs DEUTZ-Aktie:

Kurzprofil DEUTZ AG:



Die DEUTZ AG (ISIN: DE0006305006, WKN: 630500, Ticker-Symbol: DEZ, Nasdaq OTC-Symbol: DEUZF) steht seit seiner Gründung im Jahr 1864 für Pioniergeist, Leidenschaft und Innovationskraft. Das Kölner Unternehmen ist Vorreiter in der Entwicklung umweltfreundlicher und effizienter Antriebstechnologien. Die kundenspezifischen Lösungen von DEUTZ bieten nachhaltig hohe Qualität und zuverlässige Leistung bei wirtschaftlichen Gesamtkosten. DEUTZ will als führender unabhängiger Anbieter im Premiumsegment der Innovationstreiber für marktgerechte Technologien sein. Das Unternehmen bietet seinen Kunden nicht nur Motoren, sondern auch komplette Systemlösungen und umfassende Servicedienstleistungen. (11.07.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - DEUTZ-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Motorenbauers DEUTZ AG (ISIN: DE0006305006, WKN: 630500, Ticker-Symbol: DEZ, Nasdaq OTC-Symbol: DEUZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In einem Vorstandsinterview sei gesagt worden, dass man bei DEUTZ mit einer Nachfrage-Abschwächung bei Motoren rechne. Das habe dazu geführt, dass diejenigen, die zu dem Zeitpunkt bei der DEUTZ-Aktie noch "long" gewesen seien, richtig eins auf die Mütze gekriegt hätten. Die DEUTZ-Aktie habe innerhalb von drei Tagen massiv an Kurs verloren. Laut den Aktienexperten von "Der Aktionär" ist es unfassbar, weil DEUTZ eigentlich die Kaufchance des Jahres ist. Das Unternehmen wolle nämlich im laufenden Jahr noch relativ solide Zahlen präsentieren.Dass im Zuge der Diesel-Umrüstung, der neuen Emissionsvorschriften, etc., irgendwann eine Abschwächung eintrete, sei klar gewesen. Der Aktienprofi habe aber auch auf die Analysten-Seite geschaut. In den vergangenen Tagen habe es sechs Analysten-Ratings gegeben: Vier davon würden "kaufen" und zwei "halten" sagen. Selbst die Analysten, die eher bärisch seien, würden das Kursziel für die DEUTZ-Aktie um 1,30 Euro über dem aktuellen Kurs sehen. Den massiven Kurseinbruch halte der Aktienprofi also für eine typische Panik-Reaktion. Vielleicht gibt es jetzt tatsächlich eine gute Chance, auf eine Gegenbewegung bei der DEUTZ-Aktie zu spekulieren, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 11.07.2019)