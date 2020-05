Xetra-Aktienkurs DEUTZ-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - DEUTZ-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Motorenbauers DEUTZ AG (ISIN: DE0006305006, WKN: 630500, Ticker-Symbol: DEZ, Nasdaq OTC-Symbol: DEUZF) unter die Lupe.Der Kölner Konzern wolle wegen der finanziellen Folgen der Corona-Pandemie für 2019 keine Dividende zahlen. Der Hauptversammlung, die am 25. Juni online stattfinden solle, werde die Aussetzung der Dividendenzahlung vorgeschlagen, habe DEUTZ am Montag mitgeteilt. Der deutsche Motorenhesteller habe bereits Anfang April mitgeteilt, dass wegen der Unsicherheit infolge der weltweiten Corona-Krise die zuvor angekündigte Dividende von 15 Cent je Stückaktie überprüft werde.Mit der gestrichenen direkten Gewinnbeteiligung für die Aktionäre solle die finanzielle Stabilität des Unternehmens gestärkt und die Liquidität abgesichert werden. Durch diesen Schritt würden rund 18 Mio. Euro im Haus bleiben. DEUTZ habe bereits 2019 die sich abkühlende Konjunktur deutlich zu spüren bekommen. Unter dem Strich sei das Konzernergebnis um rund ein Viertel auf 52 Millionen Euro eingebrochen. An diesem Donnerstag wolle DEUTZ die Zahlen für das erste Quartal2020 vorlegen.Bereits vor der Corona-Krise habe das Unternehmen mit großen Problemen zu kämpfen gehabt. Nicht umsonst sei die DEUTZ-Aktie im Einjahresvergleich mit einem Minus von 60% der drittschlechteste Wert im SDAX. Mittlerweile sei aber bereits viel Negatives im Kurs eingepreist. Der Vorstand habe zudem einiges unternommen, um wieder auf den Wachstumspfad zurückzukehren, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze DEUTZ-Aktie: