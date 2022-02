Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die DEUTZ AG (ISIN: DE0006305006, WKN: 630500, Ticker-Symbol: DEZ) steht seit seiner Gründung im Jahr 1864 für Pioniergeist, Leidenschaft und Innovationskraft. Das Kölner Unternehmen ist Vorreiter in der Entwicklung umweltfreundlicher und effizienter Antriebstechnologien. Die kundenspezifischen Lösungen von DEUTZ bieten nachhaltig hohe Qualität und zuverlässige Leistung bei wirtschaftlichen Gesamtkosten. DEUTZ will als führender unabhängiger Anbieter im Premiumsegment der Innovationstreiber für marktgerechte Technologien sein. Das Unternehmen bietet seinen Kunden nicht nur Motoren, sondern auch komplette Systemlösungen und umfassende Servicedienstleistungen. (14.02.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - DEUTZ-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der DEUTZ AG (ISIN: DE0006305006, WKN: 630500, Ticker-Symbol: DEZ) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach der Abberufung des Konzernchefs habe sich am Montag der seit September laufende Abwärtstrend der DEUTZ-Aktien deutlich verschärft. Die Titel des Kölner Motorenbauers seien als schwächster Wert im Kleinwerteindex SDAX in Richtung der Marke von fünf Euro abgesackt mit einem Kursverlust von zuletzt mehr als 13 Prozent. Damit seien sie auf den tiefsten Stand seit Ende 2020 gefallen und hätten seit ihrem Zwischenhoch Mitte September 2021 gut 40 Prozent verloren.Die Anleger hätten verstimmt auf die Nachricht reagiert, dass Vorstandschef Frank Hiller vom Aufsichtsrat einstimmig aus dem Vorstand abberufen worden sei. Hintergrund seien Differenzen über den Umgang mit Vorgaben für mehr Frauen in Vorständen. Der Chef-Weggang erhöhe die Unsicherheit, wie es bei DEUTZ weitergehe, habe es aus dem Handel geheißen.Nach Differenzen über den Umgang mit Vorgaben für mehr Frauen in Vorständen müsse der Chef des Kölner Motorenbauers DEUTZ seinen Posten räumen. Der Vorstandsvorsitzende Frank Hiller sei vom Aufsichtsrat einstimmig aus dem Vorstand abberufen worden, habe die DEUTZ AG am Samstagabend mitgeteilt. Er scheide mit sofortiger Wirkung aus. Seinen Posten übernehme der bisherige Finanzvorstand und Arbeitsdirektor Sebastian Schulte, der seine bisherigen Bereiche interimsweise weiterführe. Der Aufsichtsrat habe bereits einen Prozess aufgesetzt, um die Vakanz im Vorstand im Sinne des Zweiten Führungspositionen-Gesetzes mit einer Frau zu füllen.Mit einem Minus von mehr als zwölf Prozent sei die Aktie derzeit der mit Abstand schwächste Titel des Tages im SDAX. Bereits in den vergangenen Wochen habe sich der Titel extrem schwach präsentiert. Dabei sei das Papier von DEUTZ auch unter die wichtige 200-Tage-Linie gerutscht.Laut Marion Schlegel von "Der Aktionär" ist derzeit die DEUTZ-Aktie kein Kauf. (Analyse vom 14.02.2022)(Mit Material von dpa-AFX)